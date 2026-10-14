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Homem encontra placa na rua, coloca em moto e acaba preso em Wenceslau Braz

Condutor afirmou à Polícia Militar que comprou a moto por R$ 3 mil, sem placa, e que decidiu colocar a placa que achou na rua; homem não possuía CNH

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
14/10/2026 às 16h36
Homem encontra placa na rua, coloca em moto e acaba preso em Wenceslau Braz
Durante uma vistoria mais detalhada, os policiais também identificaram que a motocicleta não possuía registro de primeiro emplacamento junto ao órgão de trânsito. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (13) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com a placa de outro veículo no Centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que a placa instalada em uma Honda CG 125 Fan pertencia, na verdade, a uma Honda Biz.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, durante patrulhamento ostensivo realizado por uma equipe da 2ª Companhia do 2º Batalhão. Os policiais receberam informações de que uma motocicleta estaria circulando pelo município com uma placa incompatível com as características do veículo.

Diante da denúncia, a equipe localizou e abordou o condutor de uma Honda CG 125 Fan KS, ano 2009, de cor preta. Durante a fiscalização, os policiais confirmaram que a placa utilizada pertencia a uma Honda Biz.

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o homem relatou que havia comprado o veículo de outra pessoa, em um bairro rural de Wenceslau Braz, pelo valor de R$ 3 mil.

Ainda conforme o relato, a motocicleta foi adquirida sem placa. Posteriormente, o condutor teria encontrado uma placa na rua e decidido instalá-la por conta própria.

Durante uma vistoria mais detalhada, os policiais também identificaram que a motocicleta não possuía registro de primeiro emplacamento junto ao órgão de trânsito.

Além das irregularidades relacionadas à identificação do veículo, a equipe constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para exame de integridade física e, posteriormente, levado à autoridade policial de Wenceslau Braz.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada juntamente com o suspeito para os procedimentos cabíveis.

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