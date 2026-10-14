Motorista bêbado e sem CNH bate em carro parado e foge em Wenceslau Braz

No interior do Gol, os policiais encontraram uma garrafa vazia de bebida alcoólica. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um motorista foi detido após bater em um carro estacionado e fugir do local do acidente na tarde desta terça-feira (13), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O homem apresentava sinais de embriaguez, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi abordado pela Polícia Militar após ser seguido por pessoas que presenciaram a situação. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h, na região do bairro Toyoki. Conforme informações da PM, o condutor de um Volkswagen Gol atingiu um veículo que estava estacionado e deixou o local sem prestar esclarecimentos.

Pessoas que acompanharam a situação seguiram o motorista durante a fuga e acionaram a Polícia Militar, repassando informações que auxiliaram na abordagem. O condutor foi localizado e abordado pelos policiais na Avenida Augusto Pascoal da Silva, em frente ao Zuco Pneus.

Durante a fiscalização, a equipe constatou que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. No interior do Gol, os policiais encontraram uma garrafa vazia de bebida alcoólica. Questionado, o motorista confirmou que havia consumido álcool.

O homem foi encaminhado à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, onde realizou o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. O resultado apontou 0,97 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite de 0,34 mg/L considerado para caracterização do crime de embriaguez ao volante na aferição do aparelho.

Além da embriaguez, os policiais verificaram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que agravou a situação.

Diante das irregularidades, o homem foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. O Volkswagen Gol também foi recolhido ao pátio da 2ª Companhia da Polícia Militar devido a pendências administrativas.

Apesar da colisão, não houve registro de pessoas feridas.