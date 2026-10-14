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Com quinto grupo, Sistema FAEP encerra viagem técnica aos Estados Unidos

Delegação com 32 produtores e líderes rurais paranaenses vai a empresas, universidades e fazendas para conhecer tecnologias do agro estadunidense

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
14/10/2026 às 10h28
Com quinto grupo, Sistema FAEP encerra viagem técnica aos Estados Unidos
A quinta e última delegação do Sistema FAEP participa da viagem técnica aos Estados Unidos até o dia 24 de outubro. Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

A quinta e última delegação do Sistema FAEP participa da viagem técnica aos Estados Unidos até o dia 24 de outubro. O grupo formado por 32 produtores, líderes rurais e representantes da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) de 19 municípios paranaenses vai visitar empresas, universidades e propriedades rurais. O propósito é conhecer novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, aplicadas ao setor agropecuário. Cinco Estados norte-americanos integram o roteiro: Califórnia, Nebraska, Iowa, Illinois e Missouri.

Os integrantes do quinto grupo organizado pelo Sistema FAEP são dos municípios deApucarana, Arapongas, Cascavel, Castro, Curiúva, Engenheiro Beltrão, Guaíra, Ibiporã, Jataizinho, Manoel Ribas, Nova Esperança, São Jorge D’Oeste, Sertanópolis, Teixeira Soares e Tibagi. Além disso, participam representantes da Comissão Estadual de Mulheres de Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Maringá, Nova Esperança e Rondon.

"Esta última etapa consolida um ciclo de aprendizado e troca de experiências. Nosso objetivo com as viagens técnicas é colocar os produtores paranaenses na vanguarda do agronegócio, trazendo o que há de mais moderno em inteligência artificial, automação e gestão para aplicarmos na realidade da nossa agricultura e pecuária", afirma Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP. “Inclusive, temos casos de produtores dos primeiros grupos que já estão em andamento para implantar as tecnologias vistas no Estados Unidos em suas fazendas no Paraná. Isso é prova de que esse intercâmbio funciona”, complementa.

As outras quatro viagens técnicas aconteceram nos meses de maio, julho, agosto e setembro. Ao todo, ao longo do ano, foram representantes de 125 sindicatos e 11 representantes da CEMF.

Entre as tecnologias que serão apresentadas, estão irrigação mecanizada, tecnologias embarcadas (sistemas computacionais integrados a máquina ou veículo), mapeamento de solo com análise de dados, telemetria (coleta automatizada de dados de sensores ou equipamentos remotos), visão computacional utilizada para monitoramento de rebanhos, entre outras.

As visitas ainda vão contemplar uma entidade representativa do setor agropecuário regional, de atuação similar à do Sistema FAEP. Essa será uma oportunidade de trocar experiências, verificar resultados de projetos e dialogar sobre possíveis desafios em comum.

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