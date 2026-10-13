Unidades de saúde do Norte Pioneiro são reconhecidas pela Anvisa por segurança do paciente

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Duas unidades de saúde de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, receberam reconhecimento nacional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela adoção de práticas voltadas à segurança dos pacientes. O Hospital Regional do Norte Pioneiro e o Instituto do Rim estão entre os 70 estabelecimentos paranaenses que conquistaram o Certificado de Alta Conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, referente a 2025.

O destaque regional fica para o Instituto do Rim, que alcançou 100% de conformidade em todos os critérios avaliados pela agência. No Paraná, apenas 15 dos 70 serviços reconhecidos atingiram esse resultado.

A certificação considera medidas adotadas pelas instituições para prevenir riscos, reduzir falhas durante os atendimentos e garantir maior segurança aos pacientes. Entre os critérios estão a implementação de protocolos assistenciais, prevenção de infecções, identificação de riscos e acompanhamento de incidentes relacionados aos cuidados de saúde.

Hospital Regional do Norte Pioneiro. Foto: Divulgação

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o reconhecimento contempla 56 hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 14 serviços de diálise distribuídos pelo Paraná.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, destacou que os resultados refletem o trabalho desenvolvido pelas equipes das instituições. “A segurança do paciente é um compromisso permanente com a vida e com a qualidade dos serviços de saúde”, afirmou.

Além da certificação, os 15 estabelecimentos que atingiram conformidade integral receberam declarações específicas da Anvisa. Já os 70 serviços classificados com alta conformidade foram contemplados com certificados entregues pela Sesa.

A partir de 2026, a avaliação nacional passou a incluir hospitais sem UTI, ampliando o alcance do programa. Para 2027, está prevista a inclusão de serviços da Atenção Primária à Saúde.

A edição de 2026 já está em andamento, com prazo para envio das informações até 30 de novembro. Os resultados deverão ser divulgados em 2027.