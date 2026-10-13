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Discussão entre vizinhas termina em agressões em Wenceslau Braz

Desentendimento aconteceu na Vila Santa Madalena e teria deixado uma mulher com pequenas lesões; outra envolvida alegou ter agido em legítima defesa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/10/2026 às 13h38 Atualizada em 13/10/2026 às 14h08
Discussão entre vizinhas termina em agressões em Wenceslau Braz
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma discussão entre vizinhas terminou em agressões físicas e deixou uma mulher ferida em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A confusão aconteceu na tarde de sábado (10), na Vila Santa Madalena, e mobilizou uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, divulgadas nesta terça-feira (13), o desentendimento teria começado com uma discussão entre as duas mulheres, que acabou evoluindo para agressões físicas. Durante a confusão, uma das envolvidas teria sofrido pequenas lesões pelo corpo.

Apesar dos ferimentos, a mulher teria informado aos policiais que não pretendia representar criminalmente contra a vizinha naquele momento. No entanto, manifestou a intenção de procurar a Delegacia de Polícia posteriormente para avaliar as medidas legais cabíveis.

A outra mulher envolvida confirmou a discussão e as agressões, mas apresentou uma versão diferente sobre o ocorrido. Segundo ela, sua participação na briga teria sido uma reação às agressões sofridas.

A mulher também relatou que, durante a confusão, sua filha teria sido empurrada por um homem. As circunstâncias dessa suposta agressão, assim como a participação do homem no desentendimento, não foram esclarecidas.

Ainda conforme a Polícia Militar, as duas mulheres apresentavam sinais visíveis de embriaguez no momento do atendimento. Apesar das agressões relatadas, ambas recusaram assistência médica.

Após a intervenção policial, as envolvidas receberam orientações sobre os procedimentos e as providências legais cabíveis. A ocorrência foi encerrada no local, sem registro de prisões nas informações divulgadas.

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