Fuga da PM termina em acidente em Wenceslau Braz

A motocicleta utilizada durante a ocorrência foi apreendida após o condutor cair durante a fuga. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um motociclista sofreu um acidente durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar na noite de sábado (10), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O condutor foi flagrado realizando manobras perigosas em via pública e tentou escapar da abordagem policial, mas acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo durante o acompanhamento da equipe.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar nesta terça-feira (13), a ocorrência foi registrada por volta das 23h54, quando uma equipe que atendia outra situação na Vila Santa Madalena ouviu barulhos intensos de motocicletas, provocados por acelerações excessivas e cortes de giro.

Ao se deslocarem para verificar a origem, os policiais encontraram dois motociclistas realizando manobras perigosas em via pública. Segundo a corporação, os condutores estavam empinando as motocicletas.

Diante da situação, os militares iniciaram o acompanhamento dos envolvidos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois motociclistas tentaram fugir para evitar a abordagem.

Durante o acompanhamento policial, um dos motociclistas perdeu o controle da direção ao realizar uma curva fechada. O condutor acabou caindo no chão e foi imediatamente abordado pelos militares.

Após o acidente, os policiais realizaram uma busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento médico de emergência no local.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Companhia da Polícia Militar, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por direção perigosa e realização de manobras não permitidas em via pública.

Após os procedimentos policiais, o motociclista foi conduzido ao hospital para avaliação médica. A motocicleta utilizada durante a ocorrência foi apreendida.

A Polícia Militar não informou se o segundo motociclista envolvido nas manobras perigosas foi identificado ou localizado.