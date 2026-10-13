Publicidade

Carreta tomba na PR-092 e deixa motorista ferido

Condutor de 39 anos perdeu o controle da direção e sofreu ferimentos moderados; acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (13) em Santo Antônio da Platina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/10/2026 às 09h46
Carreta tomba na PR-092 e deixa motorista ferido
Motorista foi socorrido com ferimentos moderados. Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um motorista de 39 anos ficou ferido após uma carreta tombar na PR-092, na madrugada desta terça-feira (13). O acidente foi registrado por volta das 03h39, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem conduzia um caminhão Volvo FH 460 pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo acabou tombando na pista.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos considerados moderados e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as lesões sofridas pela vítima ou seu estado de saúde após o atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi responsável pelo atendimento da ocorrência, registrada durante a madrugada. As informações divulgadas pela corporação não esclarecem o que teria provocado a perda de controle do caminhão.

As circunstâncias do tombamento deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

Instituto do Rim alcançou 100% dos critérios avaliados. Foto: Maps
SELO DA ANVISA Há 11 horas

Unidades de saúde do Norte Pioneiro são reconhecidas pela Anvisa por segurança do paciente

Hospital Regional do Norte Pioneiro e Instituto do Rim, ambos em Santo Antônio da Platina, estão entre os 70 estabelecimentos reconhecidos no Paraná; Instituto do Rim alcançou 100% dos critérios avaliados

 PM apreendeu mais de 30kg de maconha, porções de cocaína e materiais relacionados ao tráfico. Foto: PM
TRÁFICO DE DROGAS Há 5 dias

Irmãos são presos com mais de 30kg de maconha e cocaína escondidos em mala e guarda-roupas

Operação começou com buscas por foragido por homicídio em Santo Antônio da Platina

 Foto: Divulgação.
CONSCIENTIZAÇÃO Há 6 dias

Caminhada abre Outubro Rosa em Santo Antônio da Platina e reforça cuidados com a saúde da mulher

Ação percorreu ruas da região central e reuniu servidores, estudantes, autoridades e moradores em mobilização pela prevenção ao câncer de mama

 Fábio Lara foi atacado com cerca de sete facadas. Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 6 dias

Radialista foi atacado com sete facadas enquanto vendia cerveja, revela polícia

Fábio Lara, de 47 anos, contou que o agressor estava com parte do rosto coberta e o apareceu como um suposto cliente; Polícia Civil investiga a motivação

 Fábio Lara foi encontrado em frente à sua casa. Foto: PMPR/Reprodução/Tá no Site
INVESTIGAÇÃO Há 7 dias

Polícia revela descrição de suspeito de esfaquear Fábio Lara sete vezes

Mesmo em estado grave, radialista descreveu à PM um homem alto, de pele clara e que usava uma touca bege semelhante a um capuz como autor; suspeito ainda não foi localizado

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ED 3529 - 14-10-2026 Há 7 horas

ED 3529 - 14-10-2026
SELO DA ANVISA Há 11 horas

Unidades de saúde do Norte Pioneiro são reconhecidas pela Anvisa por segurança do paciente
LAVOURAS EM RISCO Há 12 horas

Chuvas intensas ameaçam lavouras e preocupam produtores do Norte Pioneiro
POLÍTICA REGIONAL Há 12 horas

Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições
LUTO NO AXÉ Há 13 horas

Morre cantor Netinho, ícone do axé, aos 60 anos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 13 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados