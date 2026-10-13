Carreta tomba na PR-092 e deixa motorista ferido

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um motorista de 39 anos ficou ferido após uma carreta tombar na PR-092, na madrugada desta terça-feira (13). O acidente foi registrado por volta das 03h39, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem conduzia um caminhão Volvo FH 460 pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo acabou tombando na pista.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos considerados moderados e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as lesões sofridas pela vítima ou seu estado de saúde após o atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi responsável pelo atendimento da ocorrência, registrada durante a madrugada. As informações divulgadas pela corporação não esclarecem o que teria provocado a perda de controle do caminhão.

As circunstâncias do tombamento deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.