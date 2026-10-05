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Homem é preso com mais de 12kg de haxixe no Norte Pioneiro

Prisão aconteceu no município de Barra do Jacaré após policiais receberem denúncias anônimas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 09h58
Homem é preso com mais de 12kg de haxixe no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação PM

Redação - Marcelo Aguiar

BARRA DO JACARÉ - Um homem de 44 anos foi preso após equipes da Polícia Militar receberem denúncias de que ele guardava drogas em uma residência na zona rural de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na tarde do domingo (04).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, após receber denúncias de que um homem estaria guardando drogas em sua residência, os policiais foram até o endereço informado na zona rural do município para averiguar a situação.

Assim que chegaram a residências informada, o suspeito correu para o interior da casa ao perceber a aproximação da viatura policial. Quando os policiais entraram na casa, encontraram o suspeito na cozinha, momento em que o mesmo jogou o celular contra o chão para destruir o aparelho e atrapalhar as investigações.

Em seguida, ao ser indagado se havia drogas na residência, o suspeito disse que uma pessoa havia deixado algo em seu barracão e que voltaria mais tarde para buscar. Durante averiguação, os policiais encontraram quinze porções de haxixe do tipo Dry, sendo totalizados 12,4 kg da droga.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga apreendida.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Barra do Jacaré - PR
Barra do Jacaré - PR
Barra do Jacaré é um pequeno município do norte pioneiro do Paraná, localizado às margens do rio Jacaré. Fundado em 1961, tem na agricultura sua principal atividade econômica, destacando-se a produção de milho, soja e café. A cidade preserva o estilo de vida simples e acolhedor do interior, com forte senso comunitário. Cercada por belas paisagens naturais, oferece tranquilidade, qualidade de vida e tradições culturais que marcam sua identidade regional.
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