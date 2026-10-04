Publicidade

Bebê de dois anos tem ferimentos graves após ser atropelado em cidade da região

Situação foi registrada no bairro Primavera 3 na cidade de Jaguariaíva e criança foi levada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/10/2026 às 14h38
Bebê de dois anos tem ferimentos graves após ser atropelado em cidade da região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Uma criança de dois anos teve ferimentos graves após ser atropelada por um carro na noite deste sábado (03). A situação foi registrada no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

LEIA TAMBÉM - Polícia age rápido e suspeitos de atirar contra jovem em Siqueira Campos vão parar na delegacia

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima registrada no bairro Primavera 3. No local, foi contatado que a uma criança de dois anos havia sido atropelada por um veículo sofreno ferimentos graves.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. A vítima foi sorrida e encaminhada ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o automóvel ou motoristas que estaria envolvido na situação.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Claubinho Souza.
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho

Estrutura do serviço de urgência e emergência foi atingida por árvores durante a tempestade deste domingo (4)

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 6 horas

Mulher é atacada com 14 facadas em pleno domingo de eleição

Vítima de 35 anos foi encontrada gravemente ferida dentro de veículo na zona rural de Piraí do Sul; suspeito foi localizado no Centro e preso por tentativa de feminicídio

 Imagem Ilustrativa. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
CRIMES ELEITORAIS Há 7 horas

Polícia registra eleitores fazendo boca de urna em Arapoti e Sengés

Arapoti também registrou propaganda eleitoral irregular no sábado (3), enquanto Bandeirantes, no Norte Pioneiro, aparece entre as cidades com ocorrências durante as eleições

 Foto: Divulgação PRE
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Acidente com moto deixa dois jovens feridos na PR151

Situação foi registrada no trecho da rodovia que liga Sengés a Itararé

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
TRAGÉDIA Há 7 horas

Jovem leva choque elétrico enquanto estendia roupas e morre no Norte Pioneiro

Acidente doméstico aconteceu em uma residência situada ao município de Pinhalão; fio descascado teria causado a tragédia

Publicidade
Últimas notícias
DEFINIÇÃO Há 2 horas

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados