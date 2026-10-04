Bebê de dois anos tem ferimentos graves após ser atropelado em cidade da região

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Uma criança de dois anos teve ferimentos graves após ser atropelada por um carro na noite deste sábado (03). A situação foi registrada no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima registrada no bairro Primavera 3. No local, foi contatado que a uma criança de dois anos havia sido atropelada por um veículo sofreno ferimentos graves.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. A vítima foi sorrida e encaminhada ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o automóvel ou motoristas que estaria envolvido na situação.

O caso segue sendo investigado.