Itaipu promove seminário sobre mudanças climáticas em Santo Antônio da Platina

O seminário “Mudanças Climáticas e COP30” foi realizado na Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, com a presença do biólogo e divulgador científico Átila Lamarino. O evento, gratuito e aberto ao público, foi promovido pela Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, reunindo estudantes, cientistas, educadores e autoridades para debater os impactos das mudanças climáticas e estratégias de enfrentamento.

Durante sua palestra, Átila Lamarino destacou que a concentração de gás carbônico na atmosfera dobrou nas últimas décadas, reforçando a urgência de ações frente ao aquecimento global. Doutor em Microbiologia pela USP, ele lembrou que desde 1902 existem alertas científicos sobre os riscos da queima de combustíveis fósseis. Segundo ele, os efeitos já são perceptíveis em cidades como Curitiba, que registra verões mais intensos, invernos curtos e aumento de geadas. Átila também apontou que a região Sul do Brasil, embora menos vulnerável a longos períodos de seca, deverá enfrentar eventos climáticos extremos e deve se preparar para essa nova realidade.

Cerca de 40 estudantes do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, de Andirá, participaram do evento. Eles integram o projeto Clube de Ciências Inovar, vinculado à rede “NAPI Paraná Faz Ciência”. As professoras responsáveis destacaram a importância da integração entre ciência, educação e políticas públicas.

Na abertura, a assessora da presidência da Itaipu, Zuleide Macari, ressaltou os investimentos federais em educação ambiental, com foco em 30 mil estudantes. Já o prefeito Gil Martins anunciou a chegada da Carreta da Itaipu em junho, durante a Semana do Meio Ambiente, com atividades educativas. Também foi lançado o Plano Municipal de Arborização, que prevê o plantio de 15 mil árvores até o fim da atual gestão. Ele enfatizou ainda ações de preservação no Morro do Bim e combate às queimadas.

O seminário abordou a responsabilidade compartilhada entre poder público, sociedade e instituições científicas no enfrentamento às mudanças climáticas, com foco na educação ambiental e ações sustentáveis locais.