DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Quem pretende conhecer o Natal de Curitiba em 2026 já tem um motivo para começar a organizar a viagem: a procura por hospedagem está aumentando e alguns hotéis já registram datas de dezembro com todos os quartos reservados.

A expectativa do setor é chegar a até 90% de ocupação média durante o mês, impulsionada pela programação natalina, que começa em 24 de novembro e transforma a capital paranaense em um dos principais destinos turísticos do fim de ano no Brasil.

A previsão acompanha a expectativa de receber mais de 515 mil turistas e movimentar R$ 800 milhões na economia da cidade durante a temporada. Para o visitante, a recomendação é não deixar a reserva do hotel para a última hora, especialmente para quem pretende viajar nos fins de semana e acompanhar as principais atrações.

Os números do último Natal ajudam a dimensionar o movimento. Em 2025, Curitiba recebeu 406.603 visitantes durante o período natalino. Desse total, 37% ficaram hospedados em hotéis e 21% utilizaram locações temporárias. A permanência média foi de 4,1 dias, com gasto diário de R$ 440,70 por turista.

Para o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha), Jonel Chede Filho, o Natal se consolidou como uma oportunidade estratégica para a hotelaria e toda a cadeia do turismo.

“O evento aumenta a visibilidade de Curitiba, estimula a circulação de visitantes e cria condições para ampliar o consumo, gerar negócios e movimentar a economia. O desafio é estarmos preparados para receber bem esse público”, afirma.

A preparação dos hotéis inclui reforço das equipes, organização do atendimento e serviços especiais para os visitantes. Também há espaço para iniciativas temáticas, ambientação natalina e opções gastronômicas que ampliam a programação dos hóspedes.

Hospedagem com vista para o Natal

Um dos exemplos da procura antecipada é o Hotel Mabu, localizado na Praça Santos Andrade, um dos endereços da programação natalina. Com vista para a decoração e os espetáculos realizados na praça, o estabelecimento já tem fins de semana de dezembro sem disponibilidade de quartos.

Segundo a gerente-geral, Bruna Beggiora, parte das reservas foi feita ainda durante o Natal de 2025. Grupos que estiveram na cidade no ano passado gostaram da programação e decidiram garantir a hospedagem para a temporada seguinte.

“Alguns grupos que estiveram conosco no Natal passado já finalizaram as reservas e solicitaram bloqueios para este ano. Quando a Prefeitura divulgou as datas dos espetáculos, a procura aumentou ainda mais. Temos fins de semana que já estão sem disponibilidade”, conta.

O hotel dispõe de 146 apartamentos e capacidade para receber cerca de 300 pessoas. Entre os visitantes estão turistas de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de moradores de diferentes regiões do Paraná.

A localização também permite que os hóspedes acompanhem parte da programação natalina sem precisar se deslocar pela cidade. Para atender tanto quem está hospedado quanto o público que visita a Praça Santos Andrade, o hotel preparou um happy hour especial, com drinks e petiscos.