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Natal de Curitiba 2026 chega à decima edição e transforma a capital em destino turístico

Evento começa na noite de 24 de novembro com mais de 150 atrações em 44 dias de programação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
05/11/2026 às 10h44
Natal de Curitiba 2026 chega à decima edição e transforma a capital em destino turístico
Programação conta com espetáculos, experiências temáticas, decoração e passeios. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Com 44 dias de programação, mais de 150 atrações distribuídas por diferentes regiões da cidade e opções de lazer para todas as idades, o Natal de Curitiba 2026 é um convite para famílias de todo o Paraná conhecerem a capital durante as festas de fim de ano.

Em sua décima edição, o evento começa na noite de 24 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2027, com espetáculos, experiências temáticas, decoração e passeios que transformam Curitiba em um dos principais destinos turísticos da temporada.

Quase toda a programação é gratuita e reúne mais de 300 sessões de espetáculos e apresentações. Entre os destaques estão o Show de Águas e Luzes no Parque Tingui, o tradicional espetáculo do Palácio Avenida, no Calçadão da Rua XV de Novembro, e as atrações da Vila de Natal, na Praça Tiradentes.

A temporada também traz de volta atrações já incorporadas ao calendário natalino da cidade, como a roda-gigante na Rua XV de Novembro e o Carrossel Veneziano, no Passeio Público.

Evento começa na noite de 24 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2027. Foto: Assessoria

Toda a programação pode ser confira no site natal.curitiba.pr.gov.br

Outra atração para quem planeja visitar Curitiba é a segunda edição do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, no Parque Barigui. Pelo segundo ano consecutivo, a capital paranaense será a cidade anfitriã (host city) do evento, que terá um espetáculo ao vivo oficial da Disney no pavilhão de exposições, além de experiências temáticas abertas ao público.

Entre as atrações estão as ambientações inspiradas no universo Disney e o Disney+ Open Air, espaço que reúne sessões gratuitas de filmes, com produções recentes e clássicos dos estúdios. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, Disney Brasil e AirPromo.

A visita à programação natalina também pode ser combinada com passeios pelos parques, museus, feiras e outros pontos turísticos de Curitiba. A diversidade de atrações permite montar roteiros para diferentes perfis de visitantes, desde famílias com crianças até quem deseja aproveitar a temporada para conhecer os espaços culturais e as áreas verdes da capital.

A expectativa é receber 3,4 milhões de espectadores e cerca de 515 mil turistas durante a temporada. Para quem vem do interior do Paraná, o Natal de Curitiba oferece a oportunidade de reunir lazer, cultura e turismo em uma viagem especial, em um período no qual a cidade ganha iluminação e ambientação temáticas e amplia sua programação de eventos.

A programação tem 27 patrocinadores, apoio financeiro que viabilizará as principais atrações: Bradesco (apresentação), Electrolux, Governo do Paraná, Ademicon, Condor, O Boticário, Rumo, Grupo Potencial, Fecomércio, PUC-PR, Festtone, Fazenda Park Resort, Tenda, Favretto Mídia Exterior, Canal, Alma Musical, Vonder, Uninter, Volvo, Muffato, Will Cenografia, Amano, ACP, Empalux, Minipreço, Família Madalosso e Grupo Servopa. 

A organização do Natal de Curitiba 2026 é um trabalho conjunto do Curitiba Turismo (CTur), Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Fundação de Ação Social (FAS) e secretarias municipais do Governo, da Comunicação Social, do Urbanismo, do Meio Ambiente, de Obras Públicas e de Defesa Social e Trânsito. 

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