Ainda dá tempo de garantir ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Quem ainda não garantiu lugar em uma das atrações mais disputadas do Natal de Curitiba 2026 ainda tem oportunidade. Os ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz estão sendo liberados em quatro etapas, pela plataforma DiskIngressos. As próximas reservas serão abertas nos dias 11, 16 e 18 de novembro, sempre a partir das 14h.

A atração retorna neste ano com novas projeções visuais e repertório inédito, executado ao vivo no interior da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na região central da cidade. Com roteiro audiovisual, direção musical e direção-geral de Dirceu Saggin, o espetáculo terá 38 concertos entre 25 de novembro e 4 de dezembro.

A liberação escalonada permite que o público reserve ingressos para diferentes datas da temporada. Cada CPF pode garantir até quatro entradas, inclusive para horários distintos.

Ingressos em quatro etapas

A primeira etapa de reservas, aberta em 9 de novembro, contempla as apresentações dos dias 25, 26 e 27 de novembro. Na quarta-feira (11/11), a partir das 14h, serão disponibilizados os ingressos para os concertos de 28 e 29 de novembro.

Na semana seguinte, a segunda-feira (16/11) será dedicada às apresentações de 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. Por fim, na quarta-feira (18/11), serão liberadas as reservas para os últimos concertos da temporada, nos dias 3 e 4 de dezembro.

O espetáculo é indicado para todas as idades. A apresentação do ingresso é obrigatória para todos os públicos, incluindo pessoas com deficiência e seus acompanhantes. A única exceção são crianças menores de 2 anos, que não precisam de ingresso e devem permanecer no colo dos responsáveis durante toda a apresentação.

Espiritualidade e tecnologia

Desde 2024 na programação natalina da capital, o Catedral de Luz vem se consolidando como uma das atrações mais procuradas do período. Durante os 33 minutos de apresentação, o interior da Catedral, do piso ao teto abobadado, transforma-se em uma grande superfície de projeção mapeada. Imagens coloridas, luzes e movimentos ocupam a arquitetura neogótica e acompanham a música executada ao vivo.

A apresentação reúne a Orquestra e Coro Anima Musicale, formada por 25 instrumentistas, 13 cantores adultos, quatro cantores infantis e dois solistas. Um dos diferenciais do espetáculo é justamente a execução musical ao vivo, em vez de uma trilha gravada.

As projeções são sincronizadas com a orquestra e o coro, acompanhando as entradas dos instrumentos, as vozes e as mudanças do repertório. A seleção musical combina obras eruditas, populares e religiosas, incluindo canções natalinas e composições ligadas à espiritualidade.

O espetáculo Catedral de Luz é apresentado pelo Ministério da Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Ademicon, produção da AirPromo e Paideia Produções Artísticas, Prefeitura de Curitiba como Host City e realização da Alma Musical, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Catedral de Luz – Natal de Curitiba 2026

Local: Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – Praça Tiradentes

Temporada: 25 de novembro a 4 de dezembro de 2026

Horários:

25 de novembro: 20h e 21h30

De 26 de novembro a 4 de dezembro: 19h30, 20h45, 22h e 23h

Ingressos: gratuitos, com reservas pelo DiskIngressos.

Próximas datas de liberação:

11/11, às 14h: apresentações de 28 e 29/11

16/11, às 14h: apresentações de 30/11, 1º e 2/12

18/11, às 14h: apresentações de 3 e 4/12

Limite: até quatro ingressos por CPF, inclusive para horários diferentes.