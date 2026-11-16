Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, discutiu propostas para a reforma e readequação do Estádio Municipal Bianor Nunes. O assunto foi tratado durante uma reunião realizada na sexta-feira (13), no gabinete do prefeito Irani Barros, com a participação de representantes do Legislativo, da Secretaria Municipal de Esportes e da comunidade esportiva.

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Além do prefeito, participaram do encontro o secretário municipal de Esportes, Carlos Riva Mazzetti, os vereadores Romanti e Jean e representantes do futebol de campo do município. A reunião teve como pauta o levantamento das principais necessidades do estádio e as intervenções consideradas necessárias para melhorar as condições de utilização do espaço.

Entre os objetivos discutidos está a adequação da estrutura para atender às demandas das atividades esportivas desenvolvidas em Arapoti, especialmente as relacionadas ao futebol de campo. A proposta considera a utilização do estádio por diferentes faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Durante a conversa, os participantes apresentaram demandas relacionadas à infraestrutura do Estádio Bianor Nunes e discutiram prioridades para uma possível reforma. O alinhamento das necessidades entre a administração municipal, os vereadores e os representantes do esporte também fez parte da pauta.

A participação de integrantes do futebol municipal teve como finalidade levar ao Poder Público as reivindicações de quem utiliza ou acompanha as atividades realizadas no estádio. As discussões também envolveram a busca por melhorias que permitam oferecer condições mais adequadas para treinamentos, jogos e outras atividades esportivas.

A reunião foi realizada em meio às discussões sobre a manutenção e a melhoria dos espaços públicos destinados ao esporte no município. A readequação do Estádio Bianor Nunes está entre as propostas debatidas pela administração municipal, que reuniu representantes de diferentes setores para identificar as necessidades da estrutura.

Até o momento, não foram divulgados valores previstos para a reforma, cronograma de execução ou detalhes sobre as intervenções que poderão ser realizadas no estádio.