Sistema FAEP obtém licença ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Em tempo recorde, o Sistema FAEP obteve a Licença de Instalação (LI) ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite, em Castro, nos Campos Gerais. Emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT) em 30 de outubro, menos de dois meses após a concessão da Licença Prévia (LP), a autorização representa uma etapa decisiva para o início das obras do empreendimento. Com investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, o Centro terá capacidade para formar 500 profissionais por ano, com cursos gratuitos voltados às demandas do setor produtivo.

“De forma conjunta, as equipes técnicas do Sistema FAEP e do IAT trabalharam incansavelmente para cumprir mais essa etapa do processo em tempo recorde. Agora, a obra vai começar efetivamente para, no mais breve possível, colocar os cursos à disposição dos trabalhadores e produtores envolvidos com a cadeia do leite em todo o país”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

“Essa agilidade ocorreu, primeiro, porque o processo foi apresentado de forma tecnicamente correta pelo Sistema FAEP, sem necessidade de solicitar complementações. O processo foi analisado rapidamente pelos nossos técnicos, e a licença foi emitida em um prazo curto, permitindo o início das obras. Quanto antes o Centro estiver pronto, melhor para o setor leiteiro do Paraná”, complementa o diretor-presidente do IAT, José Volnei Bisognin.

A implantação do Centro de Excelência em Leite no Paraná é resultado da articulação iniciada pelo Sistema FAEP em julho de 2024, com a participação do Sistema CNA/Senar, da cooperativa Castrolanda, do Sindicato Rural de Castro e da prefeitura municipal. Após o lançamento da pedra fundamental da unidade, em 6 de agosto de 2025, o Sistema FAEP realizou a licitação da obra, que será executada pela A&C Construções e Serviços Ltda. Agora, com a LI emitida e a construtora definida, o empreendimento entra na fase de execução das obras. O contrato prevê prazo de aproximadamente 16 meses corridos para a execução do projeto.

“O Paraná será a sede de uma instituição de ponta para formar mão de obra qualificada para essa cadeia produtiva de vital importância para o setor agropecuário nacional e para a economia do país”, afirma o superintende adjunto do Senar Paraná, Renato Storrer Lage.

“A cadeia leiteira reúne muitos pequenos produtores rurais, e existe um interesse social muito grande na qualificação dos profissionais que trabalham arduamente na produção de leite. O Paraná já produz leite de grande qualidade e, com essa iniciativa, poderá avançar ainda mais”, destaca Bisognin.

Formação conectada ao campo

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite foi concebido para aproximar a educação profissional das necessidades das propriedades rurais. A oferta prevista inclui o curso técnico em Agropecuária e especialização em Bovinocultura de Leite, ambos com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). O Centro terá aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito blocos, em um terreno de quatro hectares ao lado do Parque Tecnológico da Agroleite.

Além da formação de estudantes e profissionais da cadeia leiteira, o projeto prevê capacitações e treinamentos de instrutores e técnicos de campo. A estrutura foi dimensionada para atender atividades de educação profissional e tecnológica, com possibilidades de ensino presencial e a distância.

Essa agilidade ocorreu, primeiro, porque o processo foi apresentado de forma tecnicamente correta pelo Sistema FAEP, sem necessidade de solicitar complementações. O processo foi analisado rapidamente pelos nossos técnicos, e a licença foi emitida em um prazo curto, permitindo o início das obras

Os oito blocos terão funções específicas e vão abrigar salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório e espaços administrativos. A arquitetura seguirá a identidade dos prédios da Agroleite, incorporando elementos da tradição holandesa presente na região.

“O Centro será uma das principais referências brasileiras em produção de leite. Vamos capacitar e qualificar profissionais para todos os cantos do país”, garante o presidente do Sistema FAEP.

A escolha de Castro levou em consideração a relevância do município para a pecuária leiteira. Reconhecida pela Lei Federal 13.584, de 2017, como Capital Nacional do Leite, o município tem mais de 51,5 mil vacas ordenhadas e produção média anual de 10,3 mil litros por animal. O resultado equivale a aproximadamente 4,1 vezes a média nacional, de 2,4 mil litros por vaca ao ano. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse desempenho, aliado à presença de cooperativas, produtores especializados e estruturas vinculadas à atividade, contribuiu para a escolha do município como sede do empreendimento. A proposta, no entanto, tem alcance nacional. O centro integra a estratégia do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Nacional de instalar unidades de excelência dedicadas a cadeias produtivas específicas, reunindo formação profissional, conhecimento e tecnologia.