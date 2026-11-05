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Sistema FAEP obtém licença ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite

Documento de Instalação autoriza início das obras em Castro, na região dos Campos Gerais. Unidade prevê formação de 500 profissionais por ano

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
05/11/2026 às 11h10
Sistema FAEP obtém licença ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite
Com investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, o Centro terá capacidade para formar 500 profissionais por ano. Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Em tempo recorde, o Sistema FAEP obteve a Licença de Instalação (LI) ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite, em Castro, nos Campos Gerais. Emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT) em 30 de outubro, menos de dois meses após a concessão da Licença Prévia (LP), a autorização representa uma etapa decisiva para o início das obras do empreendimento. Com investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, o Centro terá capacidade para formar 500 profissionais por ano, com cursos gratuitos voltados às demandas do setor produtivo.

“De forma conjunta, as equipes técnicas do Sistema FAEP e do IAT trabalharam incansavelmente para cumprir mais essa etapa do processo em tempo recorde. Agora, a obra vai começar efetivamente para, no mais breve possível, colocar os cursos à disposição dos trabalhadores e produtores envolvidos com a cadeia do leite em todo o país”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

“Essa agilidade ocorreu, primeiro, porque o processo foi apresentado de forma tecnicamente correta pelo Sistema FAEP, sem necessidade de solicitar complementações. O processo foi analisado rapidamente pelos nossos técnicos, e a licença foi emitida em um prazo curto, permitindo o início das obras. Quanto antes o Centro estiver pronto, melhor para o setor leiteiro do Paraná”, complementa o diretor-presidente do IAT, José Volnei Bisognin.

A implantação do Centro de Excelência em Leite no Paraná é resultado da articulação iniciada pelo Sistema FAEP em julho de 2024, com a participação do Sistema CNA/Senar, da cooperativa Castrolanda, do Sindicato Rural de Castro e da prefeitura municipal. Após o lançamento da pedra fundamental da unidade, em 6 de agosto de 2025, o Sistema FAEP realizou a licitação da obra, que será executada pela A&C Construções e Serviços Ltda. Agora, com a LI emitida e a construtora definida, o empreendimento entra na fase de execução das obras. O contrato prevê prazo de aproximadamente 16 meses corridos para a execução do projeto.

“O Paraná será a sede de uma instituição de ponta para formar mão de obra qualificada para essa cadeia produtiva de vital importância para o setor agropecuário nacional e para a economia do país”, afirma o superintende adjunto do Senar Paraná, Renato Storrer Lage.

“A cadeia leiteira reúne muitos pequenos produtores rurais, e existe um interesse social muito grande na qualificação dos profissionais que trabalham arduamente na produção de leite. O Paraná já produz leite de grande qualidade e, com essa iniciativa, poderá avançar ainda mais”, destaca Bisognin.

Formação conectada ao campo

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite foi concebido para aproximar a educação profissional das necessidades das propriedades rurais. A oferta prevista inclui o curso técnico em Agropecuária e especialização em Bovinocultura de Leite, ambos com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). O Centro terá aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito blocos, em um terreno de quatro hectares ao lado do Parque Tecnológico da Agroleite.

Além da formação de estudantes e profissionais da cadeia leiteira, o projeto prevê capacitações e treinamentos de instrutores e técnicos de campo. A estrutura foi dimensionada para atender atividades de educação profissional e tecnológica, com possibilidades de ensino presencial e a distância.

Essa agilidade ocorreu, primeiro, porque o processo foi apresentado de forma tecnicamente correta pelo Sistema FAEP, sem necessidade de solicitar complementações. O processo foi analisado rapidamente pelos nossos técnicos, e a licença foi emitida em um prazo curto, permitindo o início das obras

Os oito blocos terão funções específicas e vão abrigar salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório e espaços administrativos. A arquitetura seguirá a identidade dos prédios da Agroleite, incorporando elementos da tradição holandesa presente na região.

“O Centro será uma das principais referências brasileiras em produção de leite. Vamos capacitar e qualificar profissionais para todos os cantos do país”, garante o presidente do Sistema FAEP.

A escolha de Castro levou em consideração a relevância do município para a pecuária leiteira. Reconhecida pela Lei Federal 13.584, de 2017, como Capital Nacional do Leite, o município tem mais de 51,5 mil vacas ordenhadas e produção média anual de 10,3 mil litros por animal. O resultado equivale a aproximadamente 4,1 vezes a média nacional, de 2,4 mil litros por vaca ao ano. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse desempenho, aliado à presença de cooperativas, produtores especializados e estruturas vinculadas à atividade, contribuiu para a escolha do município como sede do empreendimento. A proposta, no entanto, tem alcance nacional. O centro integra a estratégia do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Nacional de instalar unidades de excelência dedicadas a cadeias produtivas específicas, reunindo formação profissional, conhecimento e tecnologia.

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