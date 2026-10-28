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Wenceslau Braz recebe Festival de Dança gratuito com profissionais de várias cidades do Paraná

Primeira edição do MOVE UP – Festival Conexão de Ritmos acontece no dia 22 de novembro e promete reunir professores e alunos em um evento de integração e valorização cultural

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/10/2026 às 09h53
Wenceslau Braz recebe Festival de Dança gratuito com profissionais de várias cidades do Paraná
Evento de dança organizado por Douglas Henrique dos Santos Ferreira Luiz. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Em 22 de novembro, a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, recebe a primeira edição do MOVE UP – Festival Conexão de Ritmos. O evento promete movimentar o cenário cultural do município, reunindo professores, instrutores, alunos e apaixonados pela dança em uma programação gratuita, voltada à integração entre diferentes estilos musicais e à valorização da atividade artística.

A iniciativa tem como proposta conectar pessoas por meio da dança, proporcionando um ambiente de aprendizado, troca de experiências e diversão. O festival contará com a participação de profissionais de diferentes municípios paranaenses, ampliando o intercâmbio cultural e oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e experimentar diferentes ritmos.

O evento está previsto para acontecer no Centro Cultural, conhecido como Barracão da Vila Formosa, localizado ao lado da pista de skate, em Wenceslau Braz. A entrada será gratuita e a participação estará aberta à comunidade local e aos moradores de outras cidades da região.

Festival reunirá profissionais de diferentes regiões

Um dos principais destaques da primeira edição será a presença de professores, instrutores e profissionais ZINs, ligados à modalidade Zumba, de diferentes cidades do Paraná.

Além de Wenceslau Braz, estão previstas participações de profissionais de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cornélio Procópio, Siqueira Campos, Arapoti e Telêmaco Borba.

A programação deve contar com aulas de dança, apresentações de diferentes ritmos e momentos de interação entre os participantes. A proposta é proporcionar uma experiência que vá além das aulas tradicionais, aproximando profissionais, alunos e pessoas que desejam conhecer mais sobre a dança.

Com o lema "Diferentes ritmos. Uma só conexão", o festival pretende demonstrar como a música e o movimento podem aproximar pessoas de diferentes idades, cidades e experiências.

Evento busca fortalecer a cultura e incentivar a dança

Organizado por Douglas Henrique dos Santos Ferreira Luiz, o MOVE UP nasce com a proposta de valorizar os profissionais da dança e incentivar a participação da comunidade em atividades culturais e de bem-estar.

A realização da primeira edição também busca abrir espaço para novas conexões entre professores, alunos e academias, estimulando o desenvolvimento de iniciativas semelhantes na região.

Além do caráter cultural, a dança é uma atividade física que contribui para a coordenação motora, o condicionamento físico e a socialização, tornando o festival uma oportunidade para quem já pratica a modalidade e também para aqueles que desejam começar.

Organização prevê alternativa em caso de chuva

A princípio, o festival será realizado no Barracão da Vila Formosa. No entanto, caso as condições climáticas não sejam favoráveis na semana do evento, a organização poderá transferir a programação para a Casa da Cultura, no Point Club.

A confirmação do local e outras orientações sobre a programação deverão ser acompanhadas pelos interessados nos canais oficiais da organização.

Para confirmar presença, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link.

Foto: Divulgação.
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