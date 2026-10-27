Motoristas ignoram bloqueio e causam prejuízos em obra de Sengés

O pavimento apresenta marcas de pneus que se estendem por vários metros, evidenciando os danos à estrutura recém-construída. Foto: Reprodução/Prefeitura de Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, emitiu uma nota oficial no início da tarde desta terça-feira (27) após motoristas desrespeitarem a sinalização de interdição e trafegarem por trechos da Estrada do Erva Doce que estão passando por obras de pavimentação.

A passagem dos veículos provocou danos ao concreto recém-executado, deixando marcas profundas de pneus na pista e causando prejuízos aos cofres públicos, além de possíveis atrasos na conclusão dos trabalhos.

Uma imagem divulgada sobre o ocorrido mostra como ficou parte da estrada após a passagem dos veículos. O pavimento apresenta marcas de pneus que se estendem por vários metros, evidenciando os danos à estrutura recém-construída.

Segundo a administração municipal, os danos ocorreram porque motoristas acessaram áreas que ainda não haviam sido liberadas para circulação, ignorando a sinalização e as orientações da equipe responsável pela execução da obra.

“O acesso de veículos a trechos que ainda não foram liberados para circulação, desrespeitando a sinalização e as orientações da equipe responsável pela obra, causa danos à estrutura recém-executada, gerando prejuízos ao erário público e atrasando a conclusão dos trabalhos”, diz a nota.

A prefeitura destacou que a pavimentação da Estrada do Erva Doce faz parte dos investimentos realizados para melhorar a infraestrutura viária, a segurança e as condições de deslocamento da população.

Motoristas podem ser responsabilizados

Na nota, a administração municipal reforçou que toda a sinalização instalada ao longo da estrada deve ser respeitada e advertiu que a circulação em áreas interditadas poderá resultar na identificação e responsabilização dos envolvidos.

“A circulação em áreas interditadas configura dano ao patrimônio público e poderá resultar na identificação e responsabilização dos infratores, incluindo aplicação de multas e ressarcimento dos prejuízos causados”, aponta a nota.

A administração municipal voltou a pedir a colaboração da população para que os bloqueios sejam respeitados, evitando novos prejuízos e permitindo a continuidade das obras na Estrada do Erva Doce.

Veja a nota: