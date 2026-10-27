Prefeitura de Figueira realiza exames preventivos e atendimento à saúde da mulher

Redação - Marcelo Aguiar

FIGUEIRA - A Prefeitura de Figueira, no Norte Pioneiro do Paraná, promoveu ações da campanha Outubro Rosa voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. As atividades foram realizadas nas três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com serviços direcionados à saúde da mulher.

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Durante o Dia D da campanha, as unidades ofereceram coleta de exames preventivos, atendimentos de saúde bucal e orientações às pacientes. A programação também contou com acolhimento e suporte especializado da equipe multiprofissional eMulti.

A iniciativa buscou ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e incentivar a realização periódica de exames preventivos. As ações foram conduzidas pelas equipes municipais de saúde, com atendimento simultâneo nos três postos.

A programação do Outubro Rosa em Figueira também incluiu a presença do Mama Móvel, estrutura voltada ao atendimento relacionado à saúde da mulher. A campanha foi acompanhada por atividades de integração entre profissionais e representantes de diferentes setores.

Em uma das ações, a Escola Estadual Alvina Prestes recebeu uma reunião técnica da equipe de combate à dengue, com representantes de municípios da região. O encontro ocorreu no laboratório de informática e reuniu profissionais de Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Salto do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Tomazina, Jaboti, Quatiguá, Japira e Ibaiti, além de Figueira.

Após a reunião, foi realizado um almoço de integração com a participação de equipes da Saúde, representantes da Regional de Saúde, vereadores, integrantes do Conselho Municipal de Saúde, secretários, coordenadores, diretoras de escolas, servidores municipais e prestadores de serviços da prefeitura.

A campanha Outubro Rosa segue com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A orientação é que as mulheres procurem a unidade de saúde de referência para receber informações sobre os exames indicados e manter o acompanhamento preventivo.