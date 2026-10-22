Comissão de Orçamento promove audiência pública sobre o monitoramento do Plano Plurianual

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná promove na próxima terça-feira (27), a partir das 9 horas, uma audiência pública para apresentação do monitoramento do Plano Plurianual (PPA) e das ações da área do esporte. A reunião acontece no Auditório Legislativo e é coordenada pelo presidente da Comissão, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

“Precisamos olhar para os resultados, identificar o que avançou e discutir o que ainda precisa melhorar. O planejamento público ganha sentido quando se transforma em atendimento de qualidade, infraestrutura e melhores condições de vida para a população”, afirmou o deputado.

A audiência permitirá acompanhar o andamento dos programas do governo, analisar indicadores e verificar o cumprimento das metas estabelecidas. O objetivo é dar transparência à execução do planejamento e oferecer subsídios para a fiscalização exercida pelo Legislativo e pela sociedade.

A Secretaria de Estado do Planejamento será representada pelo secretário Clemersom Silva. A apresentação técnica ficará a cargo do diretor de Desenvolvimento Institucional, Robson Gabriel Barboza, que detalhará os dados e indicadores do monitoramento do PPA. E o diretor-geral da Secretaria de Estado do Esporte, Ilson Augusto Rhoden, apresentará as ações, os investimentos e as estratégias do setor no planejamento governamental.

O encontro é aberto à participação de lideranças municipais, representantes de entidades, especialistas e cidadãos interessados em acompanhar as políticas públicas estaduais. Também integram a Comissão de Orçamento do Legislativo os deputados Ricardo Arruda (PL), Cristina Silvestri (PP), Evandro Araújo (PSD), Fabio Oliveira (Novo), Luiz Fernando Guerra (Novo) e Professor Lemos (PT).

O Plano Plurianual (PPA) vigente foi instituído pela Lei n° 21.861/2023 para o quadriênio 2024 a 2027. O documento estabelece objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, com os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando as políticas sociais. Também orienta a preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A criação do plano e das leis está prevista na Constituição Federal, no artigo 165, para garantir condições favoráveis à correta aplicação dos recursos públicos.