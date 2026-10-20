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APAE de Arapoti conquista primeiro lugar no teatro e se destaca em festival regional

Alunos também garantiram premiações em dança, música, artes literárias e visuais durante o XIII Festival Regional Nossa Arte

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
20/10/2026 às 15h51
APAE de Arapoti conquista primeiro lugar no teatro e se destaca em festival regional
Foto: DIvulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Arapoti se destacaram no XIII Festival Regional Nossa Arte, realizado na sexta-feira (16), com premiações em diferentes modalidades artísticas. O principal resultado foi o primeiro lugar na categoria teatro, além de conquistas em dança popular brasileira, dança, música, artes literárias e artes visuais.

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A participação reuniu estudantes e profissionais da instituição em uma programação voltada à expressão artística, à inclusão e à valorização das pessoas com deficiência. As apresentações demonstraram o trabalho desenvolvido pelos alunos nas diferentes linguagens artísticas, com acompanhamento dos professores responsáveis por cada modalidade.

Na categoria teatro, a equipe conquistou o primeiro lugar, sob responsabilidade da professora Alesandra Mendes. A docente também acompanhou os alunos na modalidade de dança popular brasileira, que garantiu o segundo lugar.

A APAE de Arapoti conquistou ainda a segunda colocação na modalidade de dança, com orientação da professora Silvana Ramos, e em música, com os professores Saul e Silvana Ramos.

Nas categorias de artes literárias e artes visuais, os trabalhos dos estudantes também receberam reconhecimento no festival. As atividades foram orientadas, respectivamente, pelas professoras Taciara e Ledi.

O Festival Regional Nossa Arte é uma oportunidade para que pessoas atendidas pelas APAEs apresentem suas produções e compartilhem experiências por meio da arte. A iniciativa valoriza a criatividade, a expressão individual e a participação cultural, além de proporcionar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos nas instituições.

A participação de Arapoti envolveu a preparação dos alunos e o acompanhamento dos profissionais responsáveis pelas atividades. Cada modalidade exigiu dedicação e trabalho coletivo durante o desenvolvimento das apresentações e produções artísticas.

Os resultados alcançados no XIII Festival Regional Nossa Arte ampliam o reconhecimento do trabalho realizado pela APAE de Arapoti nas áreas culturais e educacionais. A instituição destacou a participação dos estudantes e o empenho dos profissionais que acompanharam as atividades, com premiações distribuídas entre diferentes expressões artísticas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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