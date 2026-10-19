Vítima de acidente com carreta na PR-092 era adolescente sem habilitação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmou que o motociclista morto em um grave acidente na PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais, era um adolescente de 17 anos. A colisão aconteceu no domingo (18), no quilômetro 238,5 da rodovia, no trecho próximo ao Distrito de Calógeras, entre Arapoti e Wenceslau Braz.

De acordo com o boletim divulgado pela PRE, o adolescente, identificado pelas iniciais J. G. I. R.S., conduzia uma motocicleta Honda CG 160 quando se envolveu em uma colisão com uma carreta Volvo FH 540, acoplada a um semirreboque. A vítima morreu ainda no local do acidente.

Segundo as informações levantadas pelos policiais e o relato do caminhoneiro, de 44 anos, a carreta trafegava pela PR-092, no sentido de Wenceslau Braz para Arapoti, quando ocorreu a colisão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário. O acidente foi classificado pela corporação como um abalroamento, tipo de colisão em que há impacto entre as laterais ou partes dos veículos.

A PRE também confirmou que o adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O motorista da carreta não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, com índice de 0,00 mg/l.

Impacto violento e atendimento

Conforme informações recebidas anteriormente pela reportagem, a colisão foi extremamente violenta. Moradores relataram que a motocicleta teria atingido o tanque de combustível da carreta. Imagens encaminhadas à Folha mostram que o tanque da motocicleta se desprendeu do restante do veículo durante o acidente.

Equipes de atendimento e perícia foram mobilizadas para a ocorrência. Após os procedimentos periciais, o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Telêmaco Borba.

A motocicleta foi liberada aos familiares da vítima, enquanto a carreta e o semirreboque foram entregues ao caminhoneiro após a conclusão da perícia.

Durante o atendimento, o trânsito na PR-092 precisou ser controlado no sistema pare e siga. Inicialmente, a concessionária EPR Litoral Pioneiro havia informado à Folha Extra que a rodovia estava temporariamente interditada.

As circunstâncias exatas que provocaram a colisão ainda deverão ser esclarecidas. A PRE não informou oficialmente o que teria causado o acidente.

Informações extraoficiais apontam que o adolescente era morador de Wenceslau Braz. A reportagem da Folha busca confirmação oficial destas informações.