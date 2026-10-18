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Motociclista morre em grave acidente com carreta entre Arapoti e Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (18), próximo ao Distrito de Calógeras; rodovia está interditada e não há previsão de liberação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
18/10/2026 às 19h10
Motociclista morre em grave acidente com carreta entre Arapoti e Wenceslau Braz
Acidente aconteceu na tarde deste domingo (18). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma carreta na tarde deste domingo (18), por volta das 18h30, na PR-092, no trecho que passa pelo Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais. A rodovia está temporariamente interditada. 

De acordo com informações preliminares, o jovem seguia de Arapoti em direção a Wenceslau Braz quando teria perdido o controle da motocicleta e atingido uma carreta que trafegava no sentido contrário. As circunstâncias da colisão ainda não foram confirmadas oficialmente até o momento desta publicação. 

Moradores da região relataram que o impacto foi extremamente violento. Segundo relatos, a motocicleta teria atingido e perfurado o tanque de combustível da carreta. Essa informação também depende de confirmação oficial. 

Imagens encaminhadas à reportagem mostram que o impacto da colisão foi tão violento que o tanque de combustível se desprendeu do restante da motocicleta. 

Procurada pela reportagem da Folha, a concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo atendimento à ocorrência, confirmou a colisão entre a motocicleta e o veículo de carga, além da morte do motociclista ainda no local. 

Rodovia interditada 

Segundo a concessionária, a PR-092 permanece temporariamente interditada para o atendimento da ocorrência. Até a última atualização, não havia previsão para a liberação do tráfego. 

Informações compartilhadas em grupos de WhatsApp apontam que a vítima seria moradora de Wenceslau Braz. Entretanto, a identidade e o município de residência do motociclista ainda não foram confirmados oficialmente. 

A Folha Extra segue acompanhando a ocorrência e trará novas informações assim que forem confirmadas. A matéria está em atualização.

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