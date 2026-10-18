Motociclista morre em grave acidente com carreta entre Arapoti e Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA ARAPOTI - Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com uma carreta na tarde deste domingo (18), por volta das 18h30, na PR-092, no trecho que passa pelo Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais. A rodovia está temporariamente interditada.

De acordo com informações preliminares, o jovem seguia de Arapoti em direção a Wenceslau Braz quando teria perdido o controle da motocicleta e atingido uma carreta que trafegava no sentido contrário. As circunstâncias da colisão ainda não foram confirmadas oficialmente até o momento desta publicação.

Moradores da região relataram que o impacto foi extremamente violento. Segundo relatos, a motocicleta teria atingido e perfurado o tanque de combustível da carreta. Essa informação também depende de confirmação oficial.

Imagens encaminhadas à reportagem mostram que o impacto da colisão foi tão violento que o tanque de combustível se desprendeu do restante da motocicleta.

Procurada pela reportagem da Folha, a concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo atendimento à ocorrência, confirmou a colisão entre a motocicleta e o veículo de carga, além da morte do motociclista ainda no local.

Rodovia interditada

Segundo a concessionária, a PR-092 permanece temporariamente interditada para o atendimento da ocorrência. Até a última atualização, não havia previsão para a liberação do tráfego.

Informações compartilhadas em grupos de WhatsApp apontam que a vítima seria moradora de Wenceslau Braz. Entretanto, a identidade e o município de residência do motociclista ainda não foram confirmados oficialmente.