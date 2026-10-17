Bandidos invadem casa e são baleados em confronto com a Polícia Militar em Sengés

Uma invasão a uma residência terminou com dois homens baleados pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (16), em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. A situação aconteceu no bairro Braúna, depois que a dona do imóvel percebeu, pelas câmeras de segurança, que dois desconhecidos haviam entrado em sua casa.

Mesmo sem estar no local, a mulher conseguiu acompanhar a movimentação dos suspeitos pelas imagens e acionou a Guarda Civil Municipal (GCM). A Polícia Militar também foi chamada para atender à ocorrência.

Quando os policiais chegaram ao endereço, na Rua Amor Perfeito, encontraram os dois homens dentro da residência. Segundo o relato policial, ambos estariam armados e, durante a abordagem, um deles teria apontado uma espingarda calibre 12 na direção da equipe.

Foi nesse momento que a situação terminou em confronto. Os policiais efetuaram disparos e atingiram os dois suspeitos. Um deles foi baleado no tórax e o outro na perna.

Suspeitos foram levados para Ponta Grossa

Após os disparos, uma equipe de socorro foi chamada para atender os feridos. Os dois homens receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Grossa, onde permaneceram sob escolta policial.

A previsão era de que, após receberem alta médica, fossem levados à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelos fatos investigados.

Até a divulgação das informações, não havia detalhes atualizados sobre o estado de saúde dos envolvidos. Também não foi informado o que teria motivado a invasão da residência.

A ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.