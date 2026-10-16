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Outro acidente na PR-092 deixa duas pessoas feridas em Arapoti

Colisão entre carro e caminhonete aconteceu cerca de duas horas após outro acidente registrado na mesma rodovia, em Jaguariaíva

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 09h20
Outro acidente na PR-092 deixa duas pessoas feridas em Arapoti
O acidente foi registrado cerca de duas horas depois de outra colisão, em Jaguariaíva. Foto: Reprodução/Voz do Povo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Mais um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na PR-092, na noite desta quinta-feira (15), em Arapoti, nos Campos Gerais. A colisão aconteceu por volta das 19h35, no km 211+800 da rodovia, e envolveu um Hyundai HB20 e uma caminhonete Chevrolet Silverado, ambos com placas do município.

O acidente foi registrado cerca de duas horas depois de outra colisão envolvendo dois carros e um caminhão na mesma rodovia, em Jaguariaíva, que deixou uma mulher de 26 anos ferida.

De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o HB20 e a Silverado seguiam no sentido Jaguariaíva quando se envolveram em uma colisão lateral, no início da terceira faixa da rodovia.

Com o impacto, o motorista do HB20, de 32 anos, e uma passageira, de 33, sofreram ferimentos. As vítimas receberam atendimento da equipe de resgate da concessionária EPR e foram encaminhadas ao Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti.

O condutor da Silverado, de 42 anos, não se feriu. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que a caminhonete apresentava pendências administrativas. Por esse motivo, o veículo foi removido ao pátio do Posto Rodoviário de Piraí do Sul.

As circunstâncias da colisão foram registradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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