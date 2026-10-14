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Prefeito Gerson Nunes recebe dois prêmios do Tribunal de Contas pelo desempenho de Sengés

Município é reconhecido pelas boas práticas em transparência e educação durante evento estadual realizado em Curitiba

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
14/10/2026 às 16h39
Prefeito Gerson Nunes recebe dois prêmios do Tribunal de Contas pelo desempenho de Sengés
Sengés recebeu o primeiro prêmio na categoria Transparência, Controle e Relacionamento com o Cidadão. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O prefeito de Sengés, Gerson Nunes, recebeu dois reconhecimentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) durante o ProGov: Gestão que Transforma Políticas Públicas, realizado nesta terça (13) e quarta-feira (14), em Curitiba. O município foi premiado pelo desempenho nas áreas de transparência pública e educação, destacando os resultados da administração municipal na avaliação referente ao exercício de 2025.

Realizado na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o encontro reuniu mais de mil participantes, entre prefeitos, secretários, servidores e representantes de instituições públicas. Ao todo, foram entregues 30 reconhecimentos destinados a 28 municípios paranaenses.

Sengés recebeu o primeiro prêmio na categoria Transparência, Controle e Relacionamento com o Cidadão, que avalia práticas relacionadas ao acesso às informações públicas, à prestação de contas e à participação da população na fiscalização da administração municipal.

Gerson Nunes comemorou a conquista e dividiu o reconhecimento com servidores, representantes políticos e moradores.

“É uma honra, uma gratificação receber esse prêmio do Tribunal de Contas em transparência. Quero dividir esse prêmio com o Motta, nossos vereadores, nossos secretários, diretores e todos os colaboradores, e principalmente com a população, porque fiscaliza nosso portal de transparência. E nós estamos entre as cidades com as maiores transparências do Paraná”, declarou.

O segundo reconhecimento foi concedido na área da educação, que apresentou o melhor desempenho de Sengés entre os indicadores avaliados pelo Tribunal de Contas. O município alcançou nota 9,31, resultado que integra a análise da atuação governamental e das políticas públicas desenvolvidas pela administração.

A premiação educacional foi realizada nesta quarta-feira, durante a programação destinada aos municípios reconhecidos por seus resultados no setor, considerando diferentes faixas populacionais.

Além da educação, Sengés apresentou nota 9,11 em Saúde e 8,93 em Transparência, Controle e Relacionamento com o Cidadão, conforme os indicadores disponibilizados pelo TCE-PR.

O ProGov também contempla avaliações em assistência social, administração financeira, meio ambiente e contratações públicas. A iniciativa busca incentivar boas práticas administrativas, fortalecer a transparência e estimular a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Com as duas premiações, Sengés encerrou sua participação no encontro estadual com reconhecimentos em áreas diretamente relacionadas à gestão municipal e ao atendimento das necessidades da população.

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