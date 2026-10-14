Arapoti realiza consultas de retorno em neurologia para 35 crianças

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Trinta e cinco crianças passam por consultas de retorno em neurologia nesta quarta-feira (14), em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. Os atendimentos são realizados no Centro de Especialidades Médicas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

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A oferta das consultas no próprio município permite que as crianças acompanhadas pela especialidade realizem o retorno médico sem a necessidade de deslocamento até Ponta Grossa, onde as famílias precisariam buscar atendimento.

Os retornos fazem parte do acompanhamento neurológico infantil e permitem que os profissionais avaliem a evolução dos pacientes, conforme as necessidades individuais de cada criança. A continuidade das consultas é uma etapa importante para o monitoramento dos casos e para a avaliação das condutas médicas adotadas.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Arapoti, os atendimentos foram organizados com horários individuais para cada paciente. A medida busca distribuir as consultas ao longo do período de atendimento, reduzir o tempo de espera e proporcionar mais comodidade às crianças e aos familiares.

O atendimento especializado no município também facilita a rotina das famílias, que podem comparecer às consultas sem precisar organizar viagens para outra cidade. O deslocamento para atendimentos de saúde pode envolver custos com transporte e alimentação, além de exigir disponibilidade de tempo dos responsáveis.

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela organização dos atendimentos, realizados no Centro de Especialidades Médicas de Arapoti.

A agenda desta quarta-feira contempla 35 consultas de retorno em neurologia infantil. A divulgação da Prefeitura não informa o número total de crianças atualmente acompanhadas pela especialidade nem a periodicidade com que os atendimentos são oferecidos no município.

Também não foram divulgados detalhes sobre a equipe responsável pelas consultas ou sobre a previsão de novas datas para os retornos neurológicos.

O serviço atende crianças que precisam dar continuidade ao acompanhamento especializado, com consultas realizadas em Arapoti, sem a necessidade de deslocamento até Ponta Grossa para os retornos programados nesta quarta-feira.