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Caminhada abre Outubro Rosa em Santo Antônio da Platina e reforça cuidados com a saúde da mulher

Ação percorreu ruas da região central e reuniu servidores, estudantes, autoridades e moradores em mobilização pela prevenção ao câncer de mama

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
08/10/2026 às 13h07
Caminhada abre Outubro Rosa em Santo Antônio da Platina e reforça cuidados com a saúde da mulher
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioeniro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (8) a abertura oficial da programação do Outubro Rosa no município. A campanha promove ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

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A programação começou às 8h30, com a realização da Caminhada Rosa. A concentração ocorreu em frente à Prefeitura e o grupo seguiu pela Rua Marechal Deodoro até a Praça Frei Cristóvão, na região central da cidade.

Durante o percurso, os participantes carregaram cartazes e banners com mensagens relacionadas à campanha, reforçando a importância do autocuidado e da atenção à saúde. A mobilização contou com a participação de servidores municipais, representantes de diferentes setores da administração pública, estudantes e moradores.

Entre os participantes estiveram a primeira-dama Fátima Izak, que representou o prefeito, a vice-prefeita Terezinha Maiorky e a secretária municipal de Saúde, Adriana Mendes de Almeida. Também participaram outros secretários, diretores de departamentos e servidores das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Alunos da rede pública municipal, pessoas atendidas pelas unidades de saúde e integrantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI) também participaram da caminhada.

Com o tema “A Cidade veste rosa”, a programação do Outubro Rosa busca ampliar a divulgação de informações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além de estimular a população a manter os cuidados com a saúde.

Durante a Caminhada Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde também instalou dois pontos de atendimento ao público ao longo do trajeto. Um deles foi montado no calçadão próximo à Igreja Matriz e o outro em um dos quiosques do Calçadão Manoel Arrabaça Ribeirete.

As estruturas foram utilizadas por servidores da Saúde para atendimento e orientação à população durante a atividade. A programação do Outubro Rosa segue ao longo do mês com ações voltadas à saúde da mulher em Santo Antônio da Platina.

 

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