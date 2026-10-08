Homem pede para fazer test-drive e some com carro em Arapoti

Policiais encontraram o homem dentro do carro na Vila dos Funcionários. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Militar após sair para fazer um test-drive e não devolver o veículo de uma revenda de automóveis em Arapoti, nos Campos Gerais. O caso aconteceu nesta quarta-feira (7) e terminou com a recuperação do carro horas depois. Durante a abordagem, o suspeito teria afirmado aos policiais que pretendia ficar com o automóvel porque o veículo que já possuía consumia muito combustível.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou por volta das 11h40, em uma revenda localizada na Avenida Luiz Pinheiro, no bairro Jardim Ceres. O homem chegou ao estabelecimento interessado em negociar a troca de uma Fiat Strada de sua propriedade.

Durante a conversa, demonstrou interesse em um Ford Fiesta branco que estava à venda e solicitou autorização para realizar um test-drive. Ele deixou a revenda dirigindo o automóvel, mas não retornou.

Com o passar do tempo e sem conseguir contato com o interessado, o proprietário acionou a Polícia Militar. A equipe registrou a ocorrência, emitiu um alerta de furto e repassou as características do veículo à rede policial.

Suspeito foi encontrado dentro do carro

Ainda na tarde de quarta-feira, durante diligências no bairro Vila dos Funcionários, policiais militares localizaram o Ford Fiesta estacionado na Rua Sebastião Carneiro de Miranda.

Ao se aproximarem, os agentes encontraram o homem apontado como responsável por levar o veículo sentado no banco do motorista.

O suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em seguida, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o automóvel recuperado.

Homem disse que pretendia ficar com o veículo

Um dos detalhes que chamaram a atenção dos policiais foi a justificativa apresentada pelo suspeito durante a abordagem.

Conforme o boletim, ao ser questionado sobre o motivo de não ter devolvido o automóvel, o homem afirmou que pretendia ficar com o carro, porque seu próprio veículo apresentava elevado consumo de combustível.

Durante os procedimentos, os policiais também encontraram R$ 57 em dinheiro dentro do carro. A quantia, pertencente ao suspeito, foi apreendida e entregue à Polícia Civil.

O automóvel foi recuperado e encaminhado para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias e a eventual responsabilização criminal do envolvido.

Com informações de Folha Paranaense.