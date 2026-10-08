Publicidade

Homem pede para fazer test-drive e some com carro em Arapoti

Suspeito de 27 anos foi localizado horas depois e disse à polícia que pretendia ficar com o veículo porque seu próprio carro consumia muito combustível

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/10/2026 às 09h29
Homem pede para fazer test-drive e some com carro em Arapoti
Policiais encontraram o homem dentro do carro na Vila dos Funcionários. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Militar após sair para fazer um test-drive e não devolver o veículo de uma revenda de automóveis em Arapoti, nos Campos Gerais. O caso aconteceu nesta quarta-feira (7) e terminou com a recuperação do carro horas depois. Durante a abordagem, o suspeito teria afirmado aos policiais que pretendia ficar com o automóvel porque o veículo que já possuía consumia muito combustível.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou por volta das 11h40, em uma revenda localizada na Avenida Luiz Pinheiro, no bairro Jardim Ceres. O homem chegou ao estabelecimento interessado em negociar a troca de uma Fiat Strada de sua propriedade.

Durante a conversa, demonstrou interesse em um Ford Fiesta branco que estava à venda e solicitou autorização para realizar um test-drive. Ele deixou a revenda dirigindo o automóvel, mas não retornou.

Com o passar do tempo e sem conseguir contato com o interessado, o proprietário acionou a Polícia Militar. A equipe registrou a ocorrência, emitiu um alerta de furto e repassou as características do veículo à rede policial.

Suspeito foi encontrado dentro do carro

Ainda na tarde de quarta-feira, durante diligências no bairro Vila dos Funcionários, policiais militares localizaram o Ford Fiesta estacionado na Rua Sebastião Carneiro de Miranda.

Ao se aproximarem, os agentes encontraram o homem apontado como responsável por levar o veículo sentado no banco do motorista.

O suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em seguida, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o automóvel recuperado.

Homem disse que pretendia ficar com o veículo

Um dos detalhes que chamaram a atenção dos policiais foi a justificativa apresentada pelo suspeito durante a abordagem.

Conforme o boletim, ao ser questionado sobre o motivo de não ter devolvido o automóvel, o homem afirmou que pretendia ficar com o carro, porque seu próprio veículo apresentava elevado consumo de combustível.

Durante os procedimentos, os policiais também encontraram R$ 57 em dinheiro dentro do carro. A quantia, pertencente ao suspeito, foi apreendida e entregue à Polícia Civil.

O automóvel foi recuperado e encaminhado para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias e a eventual responsabilização criminal do envolvido.

Com informações de Folha Paranaense.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PREVENÇÃO E SAÚDE Há 2 dias

Prefeitura de Arapoti convida mulheres para participar do “Outubro Rosa”

Campanha reforça importância dos exames de rotina e orienta sobre sinais que podem indicar alterações nas mamas

 Foto: Divulgação.
HOMENAGEM Há 3 dias

Arapoti homenageia agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

Evento reuniu profissionais no plenário da Câmara de Vereadores em reconhecimento ao Dia Nacional das categorias

 Com 100% das seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 9.426 votos, correspondentes a 68,54% dos votos nominais contabilizados no município. Foto: Divulgação
ELEIÇÕES 2026 Há 4 dias

Flávio Bolsonaro atropela Lula nas urnas e vence com 68,54% dos votos em Arapoti

Com 100% das seções totalizadas, candidato do PL recebeu 9.426 votos contra 3.483 de Lula e abriu diferença de quase 6 mil votos no município

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
DESTAQUE NACIONAL Há 1 semana

Arapoti é o segundo lugar no ranking de maiores produtores de mel do Brasil

Município dos Campos Gerais produziu cerca de 1,1 mil toneladas em 2025 e aparece novamente entre os principais polos da apicultura nacional

 A gatinha tem aparência semelhante à de uma siamesa.
APELO Há 1 semana

Família de Arapoti pede ajuda para encontrar gatinha de 12 anos desaparecida há duas semanas

Pet sumiu no Residencial 2 e possui características marcantes que podem ajudar na identificação; tutora pede apoio da população nas buscas

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ORIENTAÇÕES Há 2 minutos

Primavera acende alerta para proteção solar e cuidados com a pele
VIOLÊNCIA Há 60 minutos

Homem fica ferido e vai parar no hospital após ser espancado por três suspeitos
“JÁ CHOREI“ Há 1 hora

“Não sou eu”: mulher se desespera após ser associada a vídeo íntimo que viralizou em Cornélio Procópio
VIOLÊNCIA Há 2 horas

Homem é preso após dar facadas na esposa em frente aos filhos do casal
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Homem é preso após dar tiros em direção a casa do próprio irmão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 07 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados