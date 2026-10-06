Moro promete manter obras, reduzir secretarias e montar governo técnico no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
Sergio Moro (PL), eleito governador do Paraná no primeiro turno das Eleições 2026, começou a definir os primeiros passos da futura gestão. Entre as prioridades anunciadas estão a continuidade das obras do atual governo, redução do número de secretarias, formação de uma equipe técnica e articulação com prefeitos e parlamentares paranaenses.
Moro venceu a eleição deste domingo (4) com 50,10% dos votos válidos. Sandro Alex (PSD) ficou em segundo lugar, com 25,35%, enquanto Requião Filho (PDT) terminou com 23,48%.
Após a confirmação do resultado, o governador eleito afirmou que não pretende esperar para começar a preparar a nova administração.
“Nós iremos trabalhar já a partir de amanhã. Não descansaremos um dia”, declarou.
Uma das principais sinalizações de Moro após a vitória foi de continuidade dos investimentos iniciados durante a gestão de Ratinho Junior.
“Nós, como eu disse desde o início dessa campanha, vamos dar continuidade às obras e aos projetos do atual governo”, afirmou.
Moro também garantiu que o relacionamento do Estado com os municípios não será condicionado ao posicionamento político adotado pelos prefeitos durante a eleição.
“Não existirá da minha parte nenhuma iniciativa contra quem não me apoiou. Nós vamos construir parcerias com todos os prefeitos, porque nós nos importamos com o cidadão da ponta”, disse.
Segundo ele, os gestores municipais terão no Palácio Iguaçu um “aliado incondicional” para desenvolver projetos.
Apesar dos embates registrados durante a campanha, Moro afirmou que pretende deixar as disputas eleitorais para trás durante o processo de transição.
“Eleição sempre gera calor. Eleição sempre gera alguns momentos de tensão. Mas a gente tem que olhar para frente. Nunca vamos tratar nossos adversários políticos como nossos inimigos”, declarou.
A intenção, segundo o governador eleito, é evitar qualquer interrupção nos serviços e projetos estaduais.
“Vamos buscar fazer essa transição da maneira mais suave, para que não haja qualquer espécie de ruptura administrativa ou descontinuidade”, afirmou.
Outra mudança prevista para o início da gestão envolve a estrutura administrativa do Estado. Moro reafirmou a promessa de campanha de reduzir o número de secretarias.
Segundo ele, a medida terá como objetivo diminuir despesas com a máquina pública e direcionar mais recursos aos serviços oferecidos à população.
“Vamos colocar nas secretarias do Estado, que aliás vamos reduzir, como eu prometi, para reduzir custos, para gastar mais com o cidadão da ponta e diminuir o gasto com a burocracia, pessoas habilitadas tecnicamente”, afirmou.
Moro também prometeu priorizar critérios técnicos na escolha dos futuros secretários. O governador eleito destacou ainda que seu plano de governo recebeu mais de 6 mil contribuições por meio do projeto “Juntos Paraná 399”.
O desenvolvimento econômico também deverá ocupar espaço entre as prioridades do novo governo. Moro afirmou que pretende identificar entraves que dificultam investimentos e utilizar a experiência empresarial de seu vice na formulação das medidas.
Outra frente será a relação com a bancada paranaense no Congresso Nacional. O governador eleito pretende reunir deputados federais e senadores para articular recursos, projetos e propostas consideradas estratégicas para o Estado.
A intenção é combinar a continuidade de projetos da atual administração com as propostas apresentadas por Moro durante a campanha.
Ao comentar o resultado eleitoral, Moro também voltou a fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno presidencial.
“O paranaense deu o recado claro: não aceita Lula na Presidência e não aceita um aliado do Lula no Palácio Iguaçu. E nós vamos seguir nessa linha”, declarou.
O governador eleito ainda projetou o resultado da disputa nacional. “Lula será derrotado nessas eleições”, afirmou.
Moro assume o Governo do Paraná em janeiro de 2027 para um mandato de quatro anos.
Com informações de Diário do Sudoeste.