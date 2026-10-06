Moro promete manter obras, reduzir secretarias e montar governo técnico no Paraná

“Nós, como eu disse desde o início dessa campanha, vamos dar continuidade às obras e aos projetos do atual governo”, afirmou. Foto: Reprodução/Diário do Sudoeste

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Sergio Moro (PL), eleito governador do Paraná no primeiro turno das Eleições 2026, começou a definir os primeiros passos da futura gestão. Entre as prioridades anunciadas estão a continuidade das obras do atual governo, redução do número de secretarias, formação de uma equipe técnica e articulação com prefeitos e parlamentares paranaenses.

Moro venceu a eleição deste domingo (4) com 50,10% dos votos válidos. Sandro Alex (PSD) ficou em segundo lugar, com 25,35%, enquanto Requião Filho (PDT) terminou com 23,48%.

Após a confirmação do resultado, o governador eleito afirmou que não pretende esperar para começar a preparar a nova administração.

“Nós iremos trabalhar já a partir de amanhã. Não descansaremos um dia”, declarou.

Obras terão continuidade

Uma das principais sinalizações de Moro após a vitória foi de continuidade dos investimentos iniciados durante a gestão de Ratinho Junior.

“Nós, como eu disse desde o início dessa campanha, vamos dar continuidade às obras e aos projetos do atual governo”, afirmou.

Moro também garantiu que o relacionamento do Estado com os municípios não será condicionado ao posicionamento político adotado pelos prefeitos durante a eleição.

“Não existirá da minha parte nenhuma iniciativa contra quem não me apoiou. Nós vamos construir parcerias com todos os prefeitos, porque nós nos importamos com o cidadão da ponta”, disse.

Segundo ele, os gestores municipais terão no Palácio Iguaçu um “aliado incondicional” para desenvolver projetos.

Transição sem “ruptura administrativa”

Apesar dos embates registrados durante a campanha, Moro afirmou que pretende deixar as disputas eleitorais para trás durante o processo de transição.

“Eleição sempre gera calor. Eleição sempre gera alguns momentos de tensão. Mas a gente tem que olhar para frente. Nunca vamos tratar nossos adversários políticos como nossos inimigos”, declarou.

A intenção, segundo o governador eleito, é evitar qualquer interrupção nos serviços e projetos estaduais.

“Vamos buscar fazer essa transição da maneira mais suave, para que não haja qualquer espécie de ruptura administrativa ou descontinuidade”, afirmou.

Moro quer reduzir número de secretarias

Outra mudança prevista para o início da gestão envolve a estrutura administrativa do Estado. Moro reafirmou a promessa de campanha de reduzir o número de secretarias.

Segundo ele, a medida terá como objetivo diminuir despesas com a máquina pública e direcionar mais recursos aos serviços oferecidos à população.

“Vamos colocar nas secretarias do Estado, que aliás vamos reduzir, como eu prometi, para reduzir custos, para gastar mais com o cidadão da ponta e diminuir o gasto com a burocracia, pessoas habilitadas tecnicamente”, afirmou.

Moro também prometeu priorizar critérios técnicos na escolha dos futuros secretários. O governador eleito destacou ainda que seu plano de governo recebeu mais de 6 mil contribuições por meio do projeto “Juntos Paraná 399”.

Desenvolvimento e articulação em Brasília

O desenvolvimento econômico também deverá ocupar espaço entre as prioridades do novo governo. Moro afirmou que pretende identificar entraves que dificultam investimentos e utilizar a experiência empresarial de seu vice na formulação das medidas.

Outra frente será a relação com a bancada paranaense no Congresso Nacional. O governador eleito pretende reunir deputados federais e senadores para articular recursos, projetos e propostas consideradas estratégicas para o Estado.

A intenção é combinar a continuidade de projetos da atual administração com as propostas apresentadas por Moro durante a campanha.

Moro volta a criticar Lula

Ao comentar o resultado eleitoral, Moro também voltou a fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno presidencial.

“O paranaense deu o recado claro: não aceita Lula na Presidência e não aceita um aliado do Lula no Palácio Iguaçu. E nós vamos seguir nessa linha”, declarou.

O governador eleito ainda projetou o resultado da disputa nacional. “Lula será derrotado nessas eleições”, afirmou.

Moro assume o Governo do Paraná em janeiro de 2027 para um mandato de quatro anos.

Com informações de Diário do Sudoeste.