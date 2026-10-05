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Veja quem foram os candidatos a deputado mais votados nas cidades da região

Levantamento mostra os três candidatos a deputado estadual e federal com mais votos em Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Sengés, Jaguariaíva e Arapoti

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/10/2026 às 10h57
Veja quem foram os candidatos a deputado mais votados nas cidades da região
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As urnas das Eleições 2026 mostraram quais candidatos a deputado estadual e federal tiveram a preferência dos eleitores nas principais cidades do Norte Pioneiro e parte dos Campos Gerais. Levantamento feito pela Folha reúne os três nomes mais votados para cada cargo em Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Sengés, Jaguariaíva e Arapoti.

Os resultados mostram cenários diferentes entre os municípios. Candidatos com forte ligação local lideraram em algumas cidades, enquanto deputados e nomes já conhecidos da política paranaense concentraram votos em outras.

Entre os destaques estão Flávio Zanrosso, Bruna Fogaça, Emanuel Cavalar e Ghiovanny Lorusso, que lideraram em cidades diretamente ligadas às suas bases eleitorais. Pedro Lupion, por sua vez, foi o candidato a deputado federal mais votado em três dos sete municípios analisados.

Wenceslau Braz

Para deputado estadual, Flávio Zanrosso liderou a votação em Wenceslau Braz, com 3.157 votos. O candidato Dr. Bráulio César Pereira ficou em segundo, com 980 votos, enquanto Mauro Moraes recebeu 620.

Na disputa para deputado federal, o brazense Emanuel Cavalar foi o mais votado no município, alcançando 1.461 votos. Toninho Wandscheer teve 734 e Luciano Ducci, 558.

Ibaiti

Em Ibaiti, Flávio Zanrosso também terminou na primeira colocação entre os candidatos a deputado estadual, com 2.861 votos. Moacyr Fadel aparece em segundo, com 1.483, e Professor Lemos recebeu 1.095 votos.

Para deputado federal, Pedro Lupion liderou com 2.717 votos. Santin Roveda recebeu 1.132 e Luisa Canziani, 1.027.

Santo Antônio da Platina

A candidata da cidade Bruna Fogaça liderou com vantagem a votação para deputada estadual em Santo Antônio da Platina, recebendo 4.963 votos. Cobra Repórter ficou em segundo, com 2.165, seguido por Romanelli, com 1.871.

Entre os federais, Pedro Lupion teve uma votação ainda mais expressiva: foram 8.699 votos. Luisa Canziani recebeu 2.589 e Jeffrey Chiquini, 1.098.

Jacarezinho

Em Jacarezinho, Maria Victoria foi a candidata a deputada estadual mais votada, com 4.625 votos. O candidato local Amir Salmen ficou na sequência, com 3.038, enquanto Daiane Morais recebeu 1.386.

Para deputado federal, Pedro Lupion novamente ocupou a primeira posição, alcançando 6.703 votos. Diego Garcia recebeu 1.729 e Ana Júlia, 1.195.

Sengés

O deputado Ademar Traiano liderou a votação para estadual em Sengés, com 3.917 votos. Márcio Nunes ficou em segundo lugar, com 1.276, e Ricardo Zampieri recebeu 534.

Na disputa federal, Beto Preto foi o mais votado, com 2.602 votos. Aliel Machado aparece na sequência, com 1.039, apenas quatro votos à frente de Marcelo Rangel, que recebeu 1.035.

Jaguariaíva

Para deputado estadual, Moacyr Fadel liderou em Jaguariaíva com 3.926 votos. Maria Victoria recebeu 1.438 e Paulo Melo, 787.

Já para deputado federal, o candidato da cidade Ghiovanny Lorusso ficou na primeira posição, com 3.648 votos. Pedro Lupion aparece em segundo, com 3.022, enquanto Aliel Machado recebeu 1.085.

Arapoti

A disputa entre os estaduais foi apertada em Arapoti. Moacyr Fadel terminou na primeira posição com 964 votos, apenas cinco à frente de Mauro Moraes, que recebeu 959. Ricardo Zampieri ficou na terceira colocação, com 859.

Entre os candidatos a deputado federal, Aline Sleutjes liderou com 1.533 votos, seguida por Aliel Machado, com 1.457, e Pedro Lupion, com 1.193.

Pedro Lupion lidera em três cidades

Considerando os sete municípios analisados, Pedro Lupion foi quem mais repetiu a liderança entre os candidatos a deputado federal. Ele terminou na primeira posição em Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, além de aparecer entre os três mais votados em Jaguariaíva e Arapoti.

Entre os estaduais, Flávio Zanrosso liderou em Wenceslau Braz e Ibaiti, enquanto Moacyr Fadel ficou na primeira posição em Jaguariaíva e Arapoti. Bruna Fogaça liderou em Santo Antônio da Platina, Maria Victoria em Jacarezinho e Ademar Traiano em Sengés.

Os números também mostram a força de candidaturas locais. Emanuel Cavalar foi o federal mais votado em Wenceslau Braz, Ghiovanny Lorusso liderou em Jaguariaíva e Bruna Fogaça ficou na primeira posição entre os estaduais em Santo Antônio da Platina.

Foto: Divulgação.
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