Municípios do Paraná recebem prêmio em congresso sobre cidades inteligentes

Os municípios de Assaí, no Norte do Estado, e Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, foram destaques no Smart City Business Brazil Congress & Expo 2023, evento de inovação e tecnologia realizado em São Paulo entre os dias 23 e 25 de maio. As cidades paranaenses receberam o troféu “Inova Cidade 2023”, com projetos de ecossistemas de inovação, em Assaí, e de segurança pública, em Rio Negro. A Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) representou o Governo do Paraná no evento de entrega dos reconhecimentos.

O Smart City Business Brazil Congress está em sua décima edição e contou com 106 inscrições de projetos, de 68 organizações, que visam melhorar e deixar as cidades mais inteligentes. O evento reuniu as principais empresas de inovação do país, governos estaduais, municípios e segmentos do setor.

Continua após a publicidade

Comendas reconhecerão contribuições na área de tecnologia e inovação no Paraná

“Certamente, o Paraná conta com mais cidades se encaminhando para serem até mais que cidades inteligentes, podendo se tornar cada vez mais humanas, mais sustentáveis, pois nesta linha os municípios serão mais felizes, consequentemente as pessoas também”, destaca o coordenador de Política Estadual e Articulação com o Ecossistema de Inovação da SEI, Giles Balbinotti, presente no evento.

Continua após a publicidade

ASSAÍ -O projeto vencedor da cidade de Assaí foi desenvolvido no conceito de Ecossistema de Inovação e Transformação Digital do Vale do Sol. Um impacto significativo deste ecossistema foi o salto no desenvolvimento educacional, ultrapassando a meta, atingindo a nota de 5.2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“O Vale do Sol cada vez mais ganha capilaridade no cenário nacional, alinhado com as tendências mundiais em termos de projetos estruturantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Participar desta premiação ao lado de outras prefeituras que também estão avançando nesta proposta é um incentivo a mais e reforça nossa convicção de que Assaí já está se tornando referência no campo das cidades inteligentes”, disse o prefeito Tuti Bomtempo.

O projeto que se destacou da cidade de Rio Negro é conhecido como “Rio Negro Cidade Segura”, uma iniciativa de caráter preventivo que requer a manutenção de uma central de vídeomonitoramento para a coleta, armazenamento e entrega das imagens que auxiliarão as investigações de delitos e crimes.

O projeto auxilia na conclusão de inquéritos, no monitoramento de prédios públicos, escolas e ruas. Como resultado, houve uma diminuição significativa de pequenos furtos. Há observação em tempo real das entradas e saídas das escolas e postos de saúde. O projeto também auxilia no trânsito, diminuindo o tempo gasto em retenções e engarrafamento.

Ainda durante o evento, representantes da SEI participaram de mesa de conversa qualificada, onde profissionais de inovação e empresas discutiram e mostraram suas experiências com ecossistemas digitais e tecnológicos.

“Falamos da quantidade de universidades, startups, governança do Estado, investimentos na área de Inovação e desenvolvimentos tecnológicos. O evento contou com pessoas do país todo, pudemos compartilhar as boas práticas e mostrar a eles o potencial do Paraná, difundindo as inovações do Estado, ecossistemas do Governo, mostramos a força da nossa Inovação e empreendedorismo tecnológico”, ressaltou Giles Balbinotti.