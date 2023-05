Pandemia mostrou importância da informação integrada para gestão do setor

A Secretaria de Estado da Saúde mostrou nesta quarta-feira (24), em evento promovido pelo Banco Mundial, em Brasília, as experiências do Paraná no enfrentamento da pandemia, destacando que a crise sanitária evidenciou a importância da informação precisa e integrada para a gestão desta área. O diretor-executivo da pasta, César Neves, participou do encontro “Prioridades para um SUS mais Resiliente” e apresentou as solicitações do Estado para ampliar os sistemas integrados de informação para reforçar o apoio na tomada de decisões em momentos de crise.

"A pandemia nos demonstrou a necessidade de informação precisa e integrada para a tomada de decisões em tempo adequado e de forma assertiva. Isso melhora a governança e a prestação de serviços ao cidadão", afirmou César Neves. O Banco Mundial aportará U$ 130 milhões para investimentos no programa Paraná Eficiente, de modernização e inovação em gestão pública.

Continua após a publicidade

Deste total, U$ 86,72 milhões são para a área da saúde , abrangendo ampliação de leitos hospitalares, integração de sistemas digitais de gestão em saúde e do software de unificação virtual do Samu Mobile a transformação de 40 Hospitais de Pequeno Porte (HPP) em Unidades de Cuidado Multiprofissionais para atendimento de condições crônicas, sistema de gestão de ambulâncias e política digital.

Dentro deste montante, a integração de sistemas digitais recebem U$ 7,36 milhões. Os sistemas a serem implantados por este projeto permitirão a centralização e o acesso de dados de forma mais rápida e integrativa, garantindo um panorama mais real para a tomada de decisões na gestão em saúde. As áreas técnicas da secretaria já mapearam as demandas para a elaboração do termo de referência de aquisição do sistema.

Continua após a publicidade

A ideia para fortalecer a estratégia digital na área da saúde a ideia é criar um sistema de informação gerencial que possa, a partir de um compilado de dados, permitir um monitoramento mais robusto das unidades do Estado, além de aumentar a produtividade e garantir maior apoio à decisão gerencial. Para isto, o valor empenhado deve ser de U$ 7,3 milhões.

"Temos vários projetos e reconhecemos a parceria com o Banco Mundial. Por orientação do governador Ratinho Junior, a missão é melhorar ainda mais a efetividade do sistema de saúde no Estado", enfatizou Neves. A previsão para 2023, além do sistema de informação gerencial, é que o plano de ação tenha foco em transformação de dois Hospitais de Pequeno Porte (HPP) em Unidades de Cuidados Multiprofissionais (UCM), e do software de unificação virtual do Samu Mobile.