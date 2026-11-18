Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - Um homem de 39 anos investigado por aplicar golpes contra idosos em diferentes municípios do Paraná foi preso preventivamente na quinta-feira (12), em Curitiba. Entre os casos atribuídos ao suspeito está uma fraude registrada em Pinhalão, no Norte Pioneiro, onde um idoso de 86 anos sofreu um prejuízo de R$ 173 mil.

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A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), após investigações que apontaram a atuação do homem em diferentes regiões do Estado. Segundo a polícia, ele se apresentava como funcionário de órgãos públicos ou instituições financeiras para conquistar a confiança das vítimas e conseguir acesso a cartões bancários e senhas.

Para dar credibilidade às abordagens, o investigado utilizava roupas sociais, incluindo ternos, e um crachá falso com a identificação de “agente jurídico e social do INSS”. O documento apresentava sua fotografia, nome e um número de identificação fictício.

Durante os contatos, ele informava às vítimas que elas teriam direito a receber benefícios ou valores financeiros. Em seguida, solicitava o cartão bancário e a senha e, aproveitando momentos de distração, substituía o cartão original por outro pertencente a uma pessoa que também já havia sido enganada.

De acordo com as investigações, o suspeito pesquisava informações demográficas disponíveis na internet para identificar municípios com maior concentração de idosos beneficiários da Previdência Social. Em conversa informal com os policiais após a prisão, ele teria admitido a prática dos golpes e relatado que utilizava esses dados para organizar seus deslocamentos pelo interior do Paraná.

Um dos principais casos investigados ocorreu em 9 de julho deste ano, em Pinhalão. Na ocasião, o idoso de 86 anos foi abordado pelo homem e teve seu cartão bancário substituído. A fraude só foi percebida no dia 27 de julho, quando a vítima procurou uma agência bancária e solicitou o bloqueio da conta.

Conforme a PCPR, durante o período em que teve acesso à conta, o investigado realizou saques que totalizaram R$ 161 mil, além de aproximadamente R$ 12 mil em compras na função débito. O prejuízo chegou a R$ 173 mil.

As movimentações financeiras relacionadas ao caso foram identificadas em Tomazina, Ibaiti, Ventania, Ponta Grossa e Curitiba. O delegado da PCPR Juliano Oliveira informou que as investigações também identificaram ocorrências com características semelhantes em Piraí do Sul, Turvo, Rio Bom, Ibaiti, São João do Triunfo e Ipiranga, registradas entre 2022 e 2026.

Nessas outras situações, o suspeito teria utilizado falsas ofertas de benefícios sociais, programas habitacionais, descontos na tarifa de energia elétrica e serviços bancários para conseguir cartões e senhas de pessoas idosas. Os prejuízos identificados nessas ocorrências ultrapassam R$ 33 mil, sem contabilizar um dos casos, cujo valor não foi informado.

Com o avanço das apurações, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de mandados de busca e apreensão, sequestro e bloqueio de bens e valores e apreensão do veículo utilizado nos crimes. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário.

Na quarta-feira (11), os policiais localizaram e apreenderam um Renault Sandero RS que, segundo a investigação, era utilizado pelo homem durante a aplicação dos golpes. No dia seguinte, ele foi localizado em Curitiba e teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Durante as buscas em dois imóveis vinculados ao investigado, foram apreendidos diversos cartões bancários em nome de diferentes vítimas, um aparelho celular e uma jaqueta cinza que teria sido utilizada durante os saques fraudulentos.

A Polícia Civil também identificou que o homem utilizava diferentes endereços e informações cadastrais falsas para dificultar sua localização. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.