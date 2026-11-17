Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O Paraná está entre os estados brasileiros que registraram aumento recente nos casos de Covid-19. Diante do crescimento das infecções, o Ministério da Saúde autorizou o envio de aproximadamente 50 mil doses extras de vacinas ao Estado para reforçar os estoques da rede pública e ampliar a disponibilidade de imunizantes.

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A medida foi anunciada na segunda-feira (16) e contempla outros nove estados brasileiros. A distribuição será realizada de forma gradual, conforme a capacidade de recebimento das secretarias estaduais de Saúde.

De acordo com o monitoramento do Ministério da Saúde, 18 unidades da Federação apresentaram tendência de crescimento nos casos de síndrome gripal associados à Covid-19 nas últimas seis semanas. O Paraná está entre elas. Apesar da alta recente, o nível de atividade da doença permanece classificado como de baixo risco.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que, até a semana epidemiológica 44, encerrada em 9 de novembro, o Paraná registrou redução de 66,2% nos casos de Covid-19 e de 73,2% nos óbitos em comparação com o mesmo período de 2025.

No cenário nacional, o Ministério da Saúde contabilizou 118.851 casos de síndrome gripal associados ao coronavírus em 2026 até o período analisado. O número representa uma queda de 68,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

A vacinação continua disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O calendário contempla crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, idosos e pessoas pertencentes a grupos especiais, como imunocomprometidos e pessoas com comorbidades.

Para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos, a recomendação é de duas doses anuais, com intervalo de seis meses. Para outros grupos prioritários, a orientação segue os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações.