DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Em entrevista exclusiva à Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADIPR), o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, anunciou a expectativa de uma nova redução na tarifa de energia elétrica a partir de janeiro de 2027. Segundo ele, um acordo firmado entre Brasil e Paraguai em abril de 2024 estabelece a redução do custo da energia produzida pela usina, que poderá alcançar a menor tarifa do país.

Verri destacou que a atual gestão conseguiu reduzir a tarifa em mais de 30% em 2023 e manter o valor congelado até dezembro de 2026. A expectativa, segundo o dirigente, é que a nova negociação permita diminuir ainda mais os custos, preservando os recursos destinados aos investimentos socioambientais do programa Itaipu Mais que Energia.

Na entrevista, Verri também abordou a continuidade dos royalties pagos aos municípios atingidos pela formação do reservatório, as articulações políticas para a composição do novo governo do presidente Lula (PT) e a possibilidade de mudanças no comando da binacional.

Ao comentar sua permanência no cargo, o diretor-geral reitera que a Itaipu poderá fazer parte das negociações políticas entre o governo federal e os partidos aliados. Embora tenha manifestado interesse em continuar à frente da instituição, afirmou que a decisão dependerá das articulações conduzidas pelo presidente da República.

Verri também apresentou um balanço da gestão iniciada em 2023, destacando a redução do custo da energia, os investimentos socioambientais e as ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios, especialmente os de menor porte.

Confira os principais trechos da entrevista exclusiva concedida à ADIPR

ADIPR - A Itaipu mantém uma das tarifas de energia mais baratas do Brasil. O que explica esse resultado e qual é o papel da atual gestão na manutenção desse preço?

ENIO VERRI - A tarifa, ela é resultado de um cálculo, um cálculo técnico que chama Custo Unitário do Serviço Elétrico (CUSE). Além de uma negociação — afinal de contas, metade da Itaipu é do Brasil e metade é do Paraguai. Nós conseguimos, no ano de 2023, reduzir a tarifa em mais de 30%. E mais do que isso: conseguimos congelar essa tarifa de 2023 até dezembro de 2026. Isso é resultado de uma gestão preocupada com custos, preocupada com eficiência, com qualificação do corpo técnico e, principalmente, com o aumento da produtividade — e isso ela faz muito bem.

Agora nós estamos prestes a negociar a tarifa para o ano de 2027. Já temos um acordo assinado em abril de 2024 pelos ministros do Brasil e do Paraguai que a tarifa irá ser reduzida ainda mais. Por isso, a nossa expectativa é que a partir de janeiro tenhamos a tarifa mais barata do Brasil, incontestavelmente, com alguma sobra ainda para os investimentos do Itaipu Mais que Energia, porque concomitante a isso — ou seja, redução da tarifa, manutenção de investimentos socioambientais com redução de custos — isso é resultado de uma maior eficiência na gestão da usina.”

ADIPR - A Itaipu repassa anualmente milhões de reais em royalties para os municípios lindeiros. Há condições de manter os royalties de forma permanente nas negociações do anexo C do Tratado da Itaipu? Qual é a importância desses recursos para o desenvolvimento regional?

ENIO VERRI - Esses recursos, eles foram oriundos da ocupação pela água de terras produtivas desses municípios. Tem municípios que perderam até 30, 40% da sua área produtiva porque o reservatório ocupou essa região, como é o município de Santa Helena, que foi o mais ocupado pelas águas. Esses municípios têm que ser indenizados, até porque, em termos de hoje, essas terras valem muito pela sua capacidade de produtividade. Então, não se mexe nos royalties. O Anexo C pode sofrer a negociação que quiser, pode mudar um monte de coisa, mas uma coisa que o Anexo C não pode mudar, é o fim dos royalties. Por isso, essa é uma garantia de longuíssimo prazo.

Enquanto a Usina Hidrelétrica Itaipu existir, os royalties existirão. E a nossa expectativa é que a usina tenha pelo menos 194 anos de vida, desde que seja mantida a política socioambiental que fazemos de preservação do reservatório. As águas mantidas — e a água é a matéria-prima de produção de energia —, por quase 200 anos ainda estaremos por aqui e, consequentemente, os municípios continuarão recebendo os seus royalties.

ADIPR - A reeleição do presidente Lula desencadeia agora as articulações políticas com partidos de centro para a composição do novo governo, como o senhor avalia a possibilidade de mudanças no comando da Itaipu e os impactos dessas negociações na continuidade dos projetos e investimentos da Itaipu?

ENIO VERRI - É primeiro importante destacar que nós vivemos no Brasil o presidencialismo de coalizão. Ou seja, nenhum partido ganha sozinho as eleições. A ampla aliança que elegeu o presidente Lula elegeu um grande número de deputados e senadores, mas não são suficientes para que os projetos sejam aprovados. Portanto, o presidente precisa compor com partidos do centro — o que a gente chama de centro, centro-direita, centro-esquerda — para aprovar os projetos, para garantir o desenvolvimento do país. E para você ter esse apoio, é preciso que esses partidos que vão apoiar o governo também tenham espaço no governo para desenvolver suas políticas públicas. Então, é natural que espaços de governo sejam negociados; é da democracia. E esse espaço de governo pode ser um ministério, como pode ser também a presidência de uma estatal.

Uma estatal como pode ser o Banco do Brasil, pode ser a Caixa Econômica, você pode ter o BNDES, como pode ter também a Usina Hidrelétrica Itaipu. Portanto, nesse momento eu não posso dizer se tenho alguma expectativa — não tenho nenhuma —, vai depender muito dessas negociações da política. E eu espero que, caso continue — o que seria ótimo, claro que seria um prazer —, mas caso não continue, que meu sucessor ou minha sucessora continue essa política pública que foi tão bem-sucedida para a nossa região.

ADIPR - Desde que o senhor assumiu a direção brasileira da Itaipu, em 2023, a Itaipu ampliou sua atuação em várias áreas reforçando o conceito de que a Itaipu é muito mais que energia. Ao olhar para esses quatro anos de gestão, qual é o balanço que o senhor faz desse período e quais realizações considera mais importantes para a população brasileira?

ENIO VERRI: - Eu fico muito satisfeito com o resultado, que não é só meu, é de toda uma equipe — de diretores, de técnicos, de profissionais de carreira — que garantiram, vamos chamar assim, os dois caminhos da Itaipu. Primeiro caminho: energia limpa, qualidade, barata, muito barata. Nunca foi tão barata a energia de Itaipu como é agora. Isso já é uma conquista. Se parássemos aí, seria gigantesca essa conquista. Mas, ao mesmo tempo, com uma energia tão barata, mas com redução de custos, temos recursos para fazer os investimentos socioambientais.

Esses investimentos socioambientais, nós defendemos o planeta, melhoramos a qualidade de vida da população em todos os nossos municípios — em especial os municípios menores e mais pobres —, geramos muito emprego e melhoramos a renda da população. Então eu diria que, olhando como se fosse uma forquilha, né, nos dois lados que nós temos para a forquilha, são dois lados que foram muito bem-sucedidos e o resultado foi uma qualidade de vida muito melhor para a nossa população.

Entrevista exclusiva à Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADIPR).