Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - Um homem de 28 anos foi preso após atirar contra a própria mãe, de 73 anos, na tarde deste domingo (15), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A idosa foi atingida na perna por um disparo de espingarda durante um desentendimento familiar registrado no bairro Chapada.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de discussão familiar na Rua Gênesis, na região do Dallabona. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a mulher havia sido atingida por um tiro de arma de fogo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada a um hospital por pessoas que estavam nas proximidades. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da idosa.

Após efetuar o disparo, o suspeito fugiu em direção a um carreiro, onde permaneceu escondido. Posteriormente, ele retornou à residência sem a arma utilizada no crime. Durante as diligências, os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizar a espingarda.

O homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa, onde ficou à disposição das autoridades.

Equipes de perícia também estiveram no endereço para realizar os primeiros levantamentos e coletar informações que possam contribuir com a investigação. As circunstâncias da ocorrência e a localização da arma utilizada no disparo deverão ser apuradas pela Polícia Civil.