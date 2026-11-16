CAMPO LARGO - Uma paciente morreu após uma ambulância da Prefeitura de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, se envolver em um acidente na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo saiu da pista e tombou na noite deste domingo (15), por volta das 21h, na altura do quilômetro 122 da rodovia.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal aRede, parceiro da Banda B, a ambulância transportava pacientes quando ocorreu o acidente. Após o tombamento, equipes de socorro da concessionária responsável pela administração do trecho foram acionadas para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

Durante o atendimento, os socorristas realizaram os procedimentos necessários e encaminharam os envolvidos para atendimento hospitalar. Apesar dos esforços das equipes de emergência, uma das pacientes não resistiu aos ferimentos e morreu durante o deslocamento até o hospital.

Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente. Também não foram informados detalhes sobre o estado de saúde das demais pessoas que estavam na ambulância.

Em nota, a Prefeitura de Telêmaco Borba manifestou pesar pela morte da paciente e informou que acompanha a situação. O município também comunicou que está adotando as providências necessárias para prestar assistência aos familiares da vítima e às demais pessoas envolvidas no acidente.

A ocorrência foi registrada na BR-277, uma das principais rodovias do Paraná, que liga a região de Curitiba ao interior do estado e ao litoral. O trecho onde aconteceu o tombamento fica em Campo Largo, na Região Metropolitana da capital paranaense.

As circunstâncias que levaram a ambulância a sair da pista e tombar serão apuradas pelas autoridades responsáveis. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do acidente.