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Usuário de drogas é preso após acordar esposa com soco no rosto

Polícia Militar também encontrou munição de calibre .22 na residência e uma porção de substância semelhante à cocaína no veículo do suspeito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
16/11/2026 às 10h39
Usuário de drogas é preso após acordar esposa com soco no rosto
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar 

SANTA MARIANA - Um homem foi preso na manhã de domingo (15), suspeito de agredir a esposa em Santa Mariana, no Norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 8h55, na Rua Manoel da Silva Machado, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma denúncia de violência doméstica.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi até o endereço e fez contato com a vítima. Aos policiais, a mulher relatou que o companheiro é usuário de drogas e que, por volta das 6h, foi acordada por ele com um soco no rosto.

Segundo o relato, o homem teria acusado a companheira de estar se relacionando com outra pessoa antes de desferir o golpe.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e realizaram buscas na residência. Durante a vistoria, foi encontrada uma munição de calibre .22 sobre a cabeceira da cama.

Na sequência, os militares também realizaram buscas no veículo do homem, onde localizaram uma porção de substância análoga à cocaína.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, além de posse de droga para consumo pessoal e porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição.

Foto: Divulgação.
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