Publicidade

Mulher é presa após esfaquear a própria irmã durante discussão

Vítima foi atingida por um golpe de faca na região do joelho após uma discussão e procurou atendimento no pronto-socorro; suspeita foi localizada e encaminhada à delegacia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
16/11/2026 às 10h30
Mulher é presa após esfaquear a própria irmã durante discussão
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SANTA AMÉLIA - Uma mulher foi presa suspeita de esfaquear a própria irmã na tarde de domingo (15), em Santa Amélia, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua João Martins, e foi atendida pela Polícia Militar após a vítima dar entrada no pronto-socorro municipal com um ferimento provocado por arma branca.

LEIA TAMBÉM - Homem morre afogado após salvar crianças em represa do Norte Pioneiro

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para comparecer à unidade de saúde, onde fez contato com a mulher ferida. Aos policiais, ela relatou que havia sido atingida por uma facada desferida pela própria irmã.

Segundo a vítima, as duas haviam se envolvido em uma discussão anteriormente. Depois do desentendimento, ela decidiu procurar a familiar com a intenção de se reconciliar. Durante o encontro, em via pública, as duas começaram a conversar, mas a situação terminou em agressão.

Conforme o relato apresentado à equipe policial, a irmã sacou uma faca e atingiu a vítima na região do joelho. A mulher foi socorrida por terceiros e encaminhada ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

Após colher as informações, os policiais militares realizaram diligências e seguiram até a residência da suspeita. Ela foi localizada no imóvel e recebeu voz de prisão.

Na sequência, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

Foto: Divulgação.
MORTE NA RODOVIA Há 23 minutos

Motoristas que morreram vítimas de acidente em Jaguariaíva são identificados

Vítimas eram José Luiz Alessi, de 52 anos, morador de Imbituva, e Roberto Adrian Fernandes da Rosa, natural da Argentina e vinculado a uma empresa de transportes de Santa Catarina. Acidente aconteceu na ponte sobre o Rio Lambari

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 1 hora

Usuário de drogas é preso após acordar esposa com soco no rosto

Polícia Militar também encontrou munição de calibre .22 na residência e uma porção de substância semelhante à cocaína no veículo do suspeito

 Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 2 horas

Suspeita de matar vendedores de carros pode pegar até 60 anos de prisão

Investigação aponta que suspeita de 31 anos atraiu as vítimas com uma negociação de veículos, executou os dois a tiros e tentou levar uma caminhonete e uma SUV. Namorada foi inocentada pela Polícia Civil e não teria conhecimento do crime

 Foto: Divulgação Polícia Militar
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

PM recupera energéticos saqueados de carreta e dois vão parar na delegacia em Wenceslau Braz

Produtos foram encontrados durante abordagem na Vila União; um dos envolvidos teria confessado a retirada de parte da carga e a compra de outros fardos por R$ 150

 Foto: Reprodução/Internet
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 2 horas

Jovem morre vítima de acidente entre duas motos em rodovia da região

Rafael Xavier Farias não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento de ambulância para transferência hospitalar; acidente aconteceu entre Telêmaco Borba e Curiúva

Publicidade
Últimas notícias
MORTE NA RODOVIA Há 19 minutos

Motoristas que morreram vítimas de acidente em Jaguariaíva são identificados
OBITUÁRIO REGIONAL Há 49 minutos

Despedidas: confira os falecimentos desta segunda-feira (16)
VIOLÊNCIA Há 1 hora

Usuário de drogas é preso após acordar esposa com soco no rosto
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Mulher é presa após esfaquear a própria irmã durante discussão
INVESTIGAÇÃO Há 2 horas

Suspeita de matar vendedores de carros pode pegar até 60 anos de prisão

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO INDIE EDITORA devolve o Estatuto para a ACECAR
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados