Mulher é presa após esfaquear a própria irmã durante discussão

Redação - Marcelo Aguiar

SANTA AMÉLIA - Uma mulher foi presa suspeita de esfaquear a própria irmã na tarde de domingo (15), em Santa Amélia, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua João Martins, e foi atendida pela Polícia Militar após a vítima dar entrada no pronto-socorro municipal com um ferimento provocado por arma branca.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para comparecer à unidade de saúde, onde fez contato com a mulher ferida. Aos policiais, ela relatou que havia sido atingida por uma facada desferida pela própria irmã.

Segundo a vítima, as duas haviam se envolvido em uma discussão anteriormente. Depois do desentendimento, ela decidiu procurar a familiar com a intenção de se reconciliar. Durante o encontro, em via pública, as duas começaram a conversar, mas a situação terminou em agressão.

Conforme o relato apresentado à equipe policial, a irmã sacou uma faca e atingiu a vítima na região do joelho. A mulher foi socorrida por terceiros e encaminhada ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

Após colher as informações, os policiais militares realizaram diligências e seguiram até a residência da suspeita. Ela foi localizada no imóvel e recebeu voz de prisão.

Na sequência, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.