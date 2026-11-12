Temporais com ventos fortes podem atingir toda a região nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Todas as cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná estão sob alerta de tempestades nesta quinta-feira (12). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e aponta a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo. A previsão coloca os municípios das duas regiões em estado de atenção diante do risco de novas ocorrências relacionadas ao mau tempo.

O alerta, classificado como perigo potencial, entrou em vigor às 08h50 desta quinta-feira e permanece válido até as 23h59. Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, acompanhados de descargas elétricas e possibilidade de granizo.

Entre as cidades abrangidas no alerta estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Tomazina, Joaquim Távora, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Carlópolis, Ribeirão do Pinhal e outros municípios do Norte Pioneiro. Nos Campos Gerais, o aviso também alcança Jaguariaíva, Arapoti, Sengés, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e outras localidades.

Embora o alerta alcance todas as cidades dessas regiões, isso não significa que os temporais ocorrerão simultaneamente ou com a mesma intensidade em todos os municípios. O aviso indica condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de tempestades durante seu período de vigência.

De acordo com o instituto, existe baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Ainda assim, a possibilidade de ventos fortes e chuvas concentradas exige atenção, principalmente em locais mais vulneráveis aos efeitos das tempestades.

O novo alerta ocorre poucos dias após os temporais que atingiram o Paraná no último sábado (7), provocando quedas de árvores, danos à rede elétrica e interrupções prolongadas no abastecimento de energia em municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Diante da previsão, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de recomendar que aparelhos eletrônicos ligados à tomada não sejam utilizados durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O aviso permanece válido até o fim desta quinta-feira, mas as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo do dia, sendo importante acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais.