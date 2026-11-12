Publicidade

Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes

Investigada trabalhava na área administrativa do escritório e teria utilizado informações de processos judiciais para solicitar pagamentos fraudulentos às vítimas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
12/11/2026 às 11h08
Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes
Foto: Ilustrativa - Reprodução/PCPR

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma mulher foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), suspeita de aplicar golpes financeiros contra clientes de um escritório de advocacia em Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo as investigações, os prejuízos causados às vítimas ultrapassam R$ 300 mil. A prisão ocorreu na terça-feira (10), durante uma operação que também resultou na apreensão de um veículo, documentos e um aparelho celular.

LEIA TAMBÉM - Tentativa de homicídio termina com dois presos e menores apreendidos na região

A ação foi realizada em cumprimento a mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços ligados à investigada. As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário após solicitação da autoridade policial responsável pelo caso.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher exercia funções administrativas em um escritório de advocacia e teria utilizado o acesso a informações de processos judiciais para entrar em contato com clientes e solicitar transferências de dinheiro.

Conforme as apurações, ela informava às vítimas que os pagamentos seriam necessários para cobrir despesas relacionadas a custas judiciais, contratação de pareceres técnicos e possíveis acordos com instituições bancárias. No entanto, segundo a investigação, as cobranças não tinham finalidade legítima e os valores recebidos teriam sido desviados pela suspeita.

O delegado da PCPR Ulisses de Oliveira Gonçalves informou que o levantamento realizado durante as diligências identificou pagamentos que, somados, ultrapassam R$ 300 mil. A análise das movimentações financeiras também integra os trabalhos para esclarecer a destinação dos recursos.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça, além da prisão preventiva, mandados de busca e apreensão, o sequestro de bens e valores e o afastamento do sigilo bancário da investigada. Os pedidos foram autorizados pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento das ordens, os policiais apreenderam um automóvel, documentos e um telefone celular. Os materiais serão analisados e poderão auxiliar na identificação de outras movimentações financeiras e de possíveis novas vítimas.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua as investigações para identificar a extensão dos prejuízos e verificar se outras pessoas foram vítimas do esquema.

Após o resgate, Bob foi encaminhado para atendimento veterinário e permanece internado. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes
MAUS-TRATOS Há 35 minutos

Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em cidade da região

Animal chamado Bob foi retirado de uma residência em Andirá após fiscalização constatar condições inadequadas; cachorro está internado e recebendo tratamento veterinário

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Carro roubado em cidade da região é encontrado escondido em canavial

Veículo foi localizado por trabalhadores de uma propriedade rural às margens da PR-439; Polícia Militar realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado

 Foto: Divulgação.
MANDADO Há 5 horas

Condenado a quase 20 anos por estupro de vulnerável é preso na região

Homem de 37 anos estava foragido desde janeiro; sentença também inclui condenação por fornecer substância que causa dependência a criança ou adolescente

 Foto: Reprodução/PCPR
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Tentativa de homicídio termina com dois presos e menores apreendidos na região

Mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil e Polícia Militar entre terça e quarta-feira; vítima continua hospitalizada

 Foto: Reprodução/INTERNET
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 23 horas

Motorista morre vítima de grave acidente na PR-151

Vanderlei Barboza Domingues estava internado no Hospital Regional desde a noite de domingo, quando se envolveu em uma colisão entre dois veículos; outras duas pessoas ficaram feridas

Publicidade
Últimas notícias
MAUS-TRATOS Há 33 minutos

Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em cidade da região
ALERTA Há 1 hora

Saúde alerta para efeitos do El Niño no aumento de casos de dengue e prepara Dia D de combate
TEMPESTADES Há 2 horas

Temporais com ventos fortes podem atingir toda a região nesta quinta-feira
TURSIMO Há 4 horas

Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados