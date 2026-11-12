Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma mulher foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), suspeita de aplicar golpes financeiros contra clientes de um escritório de advocacia em Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo as investigações, os prejuízos causados às vítimas ultrapassam R$ 300 mil. A prisão ocorreu na terça-feira (10), durante uma operação que também resultou na apreensão de um veículo, documentos e um aparelho celular.

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A ação foi realizada em cumprimento a mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços ligados à investigada. As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário após solicitação da autoridade policial responsável pelo caso.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher exercia funções administrativas em um escritório de advocacia e teria utilizado o acesso a informações de processos judiciais para entrar em contato com clientes e solicitar transferências de dinheiro.

Conforme as apurações, ela informava às vítimas que os pagamentos seriam necessários para cobrir despesas relacionadas a custas judiciais, contratação de pareceres técnicos e possíveis acordos com instituições bancárias. No entanto, segundo a investigação, as cobranças não tinham finalidade legítima e os valores recebidos teriam sido desviados pela suspeita.

O delegado da PCPR Ulisses de Oliveira Gonçalves informou que o levantamento realizado durante as diligências identificou pagamentos que, somados, ultrapassam R$ 300 mil. A análise das movimentações financeiras também integra os trabalhos para esclarecer a destinação dos recursos.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça, além da prisão preventiva, mandados de busca e apreensão, o sequestro de bens e valores e o afastamento do sigilo bancário da investigada. Os pedidos foram autorizados pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento das ordens, os policiais apreenderam um automóvel, documentos e um telefone celular. Os materiais serão analisados e poderão auxiliar na identificação de outras movimentações financeiras e de possíveis novas vítimas.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua as investigações para identificar a extensão dos prejuízos e verificar se outras pessoas foram vítimas do esquema.