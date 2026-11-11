Motorista morre vítima de grave acidente na PR-151

Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - Vanderlei Barboza Domingues, de 57 anos, morreu na manhã desta terça-feira (10), após não resistir aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito registrado na PR-151, entre Ponta Grossa e Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu na noite de domingo (8), nas proximidades do quilômetro 316 da rodovia, no sentido Ponta Grossa.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um Peugeot, conduzido por Vanderlei, e um Hyundai HB20. A ocorrência foi registrada como uma colisão complexa e mobilizou equipes de atendimento para prestar socorro às vítimas.

Com o impacto, Vanderlei sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa. O transporte foi realizado pela ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo atendimento no trecho da rodovia.

No Hyundai HB20 estavam outras duas pessoas, que também ficaram feridas em decorrência da colisão. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde delas ou sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

Após permanecer internado desde a noite de domingo, Vanderlei não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira. A confirmação do falecimento foi feita por familiares.

O acidente provocou mobilização das equipes de atendimento e chegou a causar bloqueios no trecho da PR-151, conforme informações divulgadas sobre a ocorrência.

O velório de Vanderlei Barboza Domingues está marcado para esta terça-feira (10), a partir das 20h, na Capela Princesa (Santa Ágata), localizada na Rua Comendador Miró, número 1.344, em Ponta Grossa.

O sepultamento está previsto para quarta-feira (11), no Cemitério Parque Campos Gerais, situado na Rua Sady Lievore, número 220, no bairro Jardim Carvalho, também em Ponta Grossa.