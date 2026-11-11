AMCG reúne prefeitos para discutir demandas dos Campos Gerais

Prefeitos que integram a AMCG fortalecem a união entre os municípios em busca de soluções conjuntas e do desenvolvimento regional. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) reúne prefeitos e lideranças regionais nesta quinta-feira (12), em Palmeira, para discutir prioridades dos municípios, avaliar iniciativas de desenvolvimento e encaminhar demandas consideradas estratégicas para a região. A reunião ordinária começa às 10h30, no Cine Teatro Municipal, e será aberta à imprensa.

O encontro pretende fortalecer a articulação entre as administrações municipais e entidades parceiras, com espaço para apresentação de resultados, debate sobre os desafios enfrentados pelas cidades e definição de encaminhamentos conjuntos.

A programação começa com um balanço das ações desenvolvidas pelos Comitês Avança Campos Gerais e Vale do Tibagi. Além dos resultados já alcançados, serão apresentadas as perspectivas para a continuidade dos trabalhos e as iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.

Às 11h, a pauta será direcionada às demandas da indústria dos Campos Gerais, com participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). A proposta é apresentar e validar necessidades do setor, aproximando o poder público das discussões sobre o ambiente econômico regional.

Na sequência, às 11h15, os prefeitos poderão expor as principais necessidades de seus municípios. O espaço busca identificar pontos em comum entre as cidades e contribuir para a construção de soluções articuladas.

Outro tema previsto é o calendário eleitoral das entidades regionais. A partir das 11h45, serão repassadas informações e discutido o agendamento das eleições da AMCG, do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) e do Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais (CimSamu).

Presidente da AMCG e prefeito de Sengés, Gerson Nunes destaca que a integração entre os gestores é fundamental para enfrentar desafios compartilhados.

“Nosso objetivo é sempre manter os municípios próximos, promovendo o diálogo e construindo soluções conjuntas para os desafios da região”, afirma.

A expectativa é que as discussões orientem os próximos passos da atuação conjunta dos municípios dos Campos Gerais e reforcem o diálogo com instituições que atuam regionalmente.

Com informações de Assessoria.