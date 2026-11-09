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Casal que viaja pelo mundo destaca belezas de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti

Criadores do projeto Fomos Viajar compartilharam vídeos com dicas de lugares para conhecer nos três municípios, valorizando cachoeiras, rios e paisagens naturais dos Campos Gerais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/11/2026 às 17h50
Casal que viaja pelo mundo destaca belezas de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti
Casal passou por Jaguariaíva, Sengés e Arapoti. Fotos: Fomos Viajar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As belezas naturais dos Campos Gerais do Paraná ganharam destaque nas redes sociais por meio de um casal que decidiu deixar para trás a rotina convencional e transformar a paixão por viagens em um estilo de vida. Criadores do projeto Fomos Viajar, uma paranaense e um catarinense compartilharam vídeos apresentando destinos turísticos em Jaguariaíva, Arapoti e Sengés, mostrando que não é preciso atravessar o mundo para encontrar paisagens impressionantes e experiências em meio à natureza.

Nas publicações, o casal utiliza uma proposta simples e atrativa: apresentar uma seleção de lugares para conhecer em cada município, reunindo imagens de cachoeiras, rios, formações rochosas e outros cenários naturais. Os vídeos funcionam como pequenos roteiros turísticos, oferecendo inspiração para quem deseja explorar destinos que muitas vezes passam despercebidos até mesmo pelos moradores da região.

Entre os atrativos apresentados estão a Barragem do Rio das Cinzas, em Arapoti; a Cachoeira do Butiá, em Jaguariaíva; e a Cachoeira da Ponte, em Sengés. As três cidades se destacam pela riqueza natural e pelas possibilidades de passeios ligados ao ecoturismo, à contemplação de paisagens e às aventuras ao ar livre.

Arapoti: paisagens às margens do Rio das Cinzas

Em Arapoti, um dos cenários apresentados pelo Fomos Viajar é a Barragem do Rio das Cinzas. O local chama atenção pela paisagem formada pelas águas do rio e pela vegetação ao redor, compondo um cenário que valoriza as características naturais do município.

Barragem do Rio das Cinzas - Arapoti. Foto: Fomos Viajar

Arapoti possui diversos atrativos ligados ao turismo de natureza, incluindo rios, cachoeiras, cânions e trajetos rurais. O município também conta com opções de turismo cultural, relacionadas à história da imigração e às tradições locais.

Jaguariaíva: a beleza da Cachoeira do Butiá

Em Jaguariaíva, um dos destaques é a Cachoeira do Butiá, conhecida pela queda d'água cercada de vegetação e formações rochosas.

Com aproximadamente 30 metros de altura, a cachoeira está localizada em uma região de cânions e paisagens preservadas, sendo procurada por visitantes interessados em trilhas, fotografia e contato com a natureza.

Cachoeira do Butiá Jaguariaíva. Foto: Fomos Viajar

O atrativo integra uma área que também oferece vistas para o Vale do Codó e outras quedas d'água, reforçando o potencial turístico de Jaguariaíva entre os destinos de aventura dos Campos Gerais.

Sengés: cachoeiras e cenários naturais

Já em Sengés, o casal apresentou a Cachoeira da Ponte, uma das paisagens naturais do município. Localizada a aproximadamente 17 quilômetros da área urbana, a queda possui cerca de dez metros de altura e recebe esse nome devido à proximidade com uma ponte.

Cachoeira da Ponte - Sengés. Foto: Fomos Viajar

O atrativo está inserido em uma região conhecida pela presença de cachoeiras, cânions, rios e formações rochosas, características que fazem de Sengés um destino procurado por quem aprecia trilhas e passeios em meio à natureza.

Um levantamento turístico realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) também identifica a Cachoeira da Ponte entre os atrativos naturais de Sengés.

Cachoeira do Navio - Sengés. Foto: Fomos Viajar

Casal deixou empregos e vendeu bens para realizar sonho de viajar

Por trás dos vídeos está uma história de transformação pessoal e mudança de vida. De acordo com o relato publicado no site oficial do Fomos Viajar, a idealizadora do projeto começou a explorar trilhas e pequenas viagens em 2015, após enfrentar um período difícil em sua vida pessoal.

O interesse pelas viagens ganhou uma nova dimensão em 2020, quando conheceu Arthur, catarinense que também gostava de explorar destinos naturais, especialmente pelo interior de Santa Catarina.

Os dois passaram a compartilhar experiências em trilhas, cachoeiras e viagens pelo Sul do Brasil. Com o tempo, aquilo que começou como um hobby se transformou em um projeto de vida.

Em 2025, decidiram deixar seus empregos e vender bens para iniciar uma jornada pelo mundo. Antes da mudança, organizaram uma reserva financeira, planejaram rotas, estudaram custos e buscaram alternativas para gerar renda durante as viagens.

O projeto nasceu com a proposta de conhecer 87 países, começando pela América do Sul.

Valorização das riquezas regionais

Ao incluir Jaguariaíva, Arapoti e Sengés em seus conteúdos, o Fomos Viajar contribui para ampliar a visibilidade das paisagens naturais dos Campos Gerais.

A proposta dos vídeos também chama atenção para uma possibilidade de turismo acessível, voltada a pessoas que desejam conhecer novos lugares sem necessariamente realizar viagens longas ou de alto custo.

O conteúdo reforça o potencial da região, que reúne cachoeiras, rios, cânions e diversas opções de passeios ao ar livre. Para quem vive nos Campos Gerais ou no Norte Pioneiro, muitos desses destinos estão relativamente próximos e podem fazer parte de roteiros de fim de semana.

Imagem Ilustrativa. Foto: Lucas Fermin/SEED
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