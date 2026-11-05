Temporal provoca alagamentos, queda de árvores e interdições em rodovias do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O temporal que atingiu o Norte Pioneiro do Paraná entre a noite de quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5) provocou estragos em diferentes municípios da região. O grande volume de chuva em curto intervalo de tempo causou alagamentos, enxurradas, queda de árvores, danos em imóveis e problemas em rodovias estaduais e federais.

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Em Jacarezinho, a força das águas provocou alagamentos em pontos conhecidos da cidade, especialmente nas proximidades das pontes das vilas Setti e São Pedro. Na manhã de quinta-feira, um Chevrolet Corsa caiu em uma cratera aberta no asfalto no cruzamento das ruas Minas Gerais e Paraíba, na Vila São Pedro. O pavimento cedeu após o volume de água atingir a estrutura da via. Apesar do acidente, não houve registro de feridos, apenas danos materiais no veículo.

Em Santo Antônio da Platina, a chuva também provocou alagamentos em diferentes regiões. Na Rua William Vilas Boas, a água invadiu uma residência, levando a prefeitura a mobilizar uma retroescavadeira para conter o fluxo na via. Outro ponto afetado foi a Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, que registrou acúmulo de água. No povoado da Platina, uma residência também foi atingida.

Em Andirá, a tempestade acompanhada de fortes rajadas de vento provocou destelhamentos de residências e estabelecimentos comerciais, além de derrubar árvores em diferentes pontos do município. Imagens divulgadas por moradores mostram árvores arrancadas pela raiz e imóveis atingidos pela força dos ventos. Até o final da manhã, não havia levantamento oficial sobre a quantidade de imóveis danificados.

Os problemas também chegaram às estradas da região. Foram registrados alagamentos, desmoronamentos de terra e transbordamentos de rios em rodovias que cortam municípios como Ribeirão Claro, Carlópolis, Barra do Jacaré, Andirá e Santo Antônio da Platina.

Na PR-431, entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, a enxurrada carregou terra e outros materiais para a pista nas proximidades de uma ponte, depois da entrada da região dos Abreus, no sentido de Jacarezinho. O trecho apresentou dificuldades de passagem para os motoristas.

Um dos principais impactos no trânsito regional foi registrado na BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Na altura do quilômetro 25, o excesso de água sobre a pista provocou a interdição nos dois sentidos durante a manhã de quinta-feira. A concessionária EPR Litoral Pioneiro mobilizou equipes para sinalizar o trecho e orientar os condutores.

Posteriormente, o tráfego passou a operar no sistema Pare e Siga, com liberação parcial da rodovia. Segundo informações da concessionária, o volume de chuva registrado nas horas anteriores ultrapassou 100 milímetros. Enquanto as equipes monitoravam as condições da pista, a orientação aos motoristas era utilizar a BR-369 como alternativa.

A situação meteorológica já vinha sendo acompanhada pelos órgãos estaduais. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) havia alertado para o risco de tempestades entre quarta e quinta-feira, em razão da intensificação de um sistema de baixa pressão, da formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul e do avanço de uma frente fria.

A combinação desses fenômenos favoreceu a ocorrência de tempestades, com possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento superiores a 80 km/h em determinadas localidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também colocou Santo Antônio da Platina e municípios da região sob alerta laranja para tempestades. O aviso previa volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, com possibilidade de precipitação de 30 a 60 milímetros por hora, ventos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

A Defesa Civil orienta que moradores evitem atravessar ruas, pontes e rodovias alagadas e mantenham distância de árvores, postes e estruturas que possam cair durante as rajadas de vento. Os alertas meteorológicos podem ser recebidos gratuitamente pelo celular, mediante envio do CEP para o número 40199. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Até o início da tarde de quinta-feira, ainda não havia um balanço consolidado dos prejuízos provocados pelo temporal nos municípios do Norte Pioneiro.