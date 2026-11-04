Estudante do Norte Pioneiro fica entre os melhores do Brasil em Olimpíada de Inteligência Artificial

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O estudante Rafael da Silva Pulcinelli, de Santa Amélia, no Norte Pioneiro do Paraná, está entre os principais destaques da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). Na segunda edição da competição, ele ficou entre os quatro melhores colocados do Brasil, entre mais de 965 mil participantes, e conquistou uma vaga na equipe brasileira que representou o País na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, realizada no Cazaquistão.

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O resultado integra a participação expressiva do Paraná na competição. Na segunda edição da ONIA, o Estado teve dez estudantes na fase final, o segundo maior número entre as unidades da Federação, empatado com São Paulo e atrás apenas do Piauí, que contou com 12 representantes. Oito dos paranaenses classificados eram alunos da rede estadual de ensino.

Na primeira etapa da segunda fase da edição atual, o Paraná também alcançou a liderança nacional, com 2.257 estudantes classificados. O número supera o registrado pelo Piauí, que teve 1.067 alunos avançando, e por São Paulo, com 914. Ao todo, mais de 1 milhão de estudantes de todo o Brasil estão inscritos na olimpíada.

O desempenho paranaense dá continuidade aos resultados obtidos nas edições anteriores. Em 2025, na primeira edição da ONIA, o Estado teve 83 estudantes premiados, conquistando oito medalhas de ouro, 21 de prata, 36 de bronze e 18 menções honrosas.

Entre os destaques daquela edição esteve Samuel Mobilia Mota, de Douradina, no Noroeste do Paraná. Ele foi um dos campeões da competição e também integrou a equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, disputada em Pequim, na China.

A segunda etapa da segunda fase da edição atual está prevista para dezembro de 2026, em formato on-line. A competição será concluída no primeiro semestre de 2027, quando serão definidos os representantes brasileiros para a disputa internacional, prevista para o segundo semestre, em Singapura.