Crianças que pegaram rabeira em caminhão são encontradas a mais de 300 km de casa

Redação - Marcelo Aguiar

BRASIL - Dois meninos, de 11 e 12 anos, que estavam desaparecidos havia dois dias foram encontrados na terça-feira (27), em Governador Valadares, Minas Gerais, a mais de 300 quilômetros de casa. As crianças haviam desaparecido em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, após subirem na traseira de um caminhão.

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De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os garotos foram encontrados por uma família que retornava de um supermercado e avistou os menores nas proximidades da Rua Ângico, no bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Ao reconhecerem as características físicas das crianças em reportagens e publicações sobre o desaparecimento, os moradores se aproximaram para confirmar a identidade dos meninos. Após conversarem com eles, perceberam que as informações correspondiam às divulgadas pelas autoridades e pelos familiares.

A família acionou a Polícia Militar e acolheu os garotos enquanto aguardava a chegada dos policiais. Após mais de 48 horas longe de casa, os meninos estavam cansados e sujos. Os moradores ofereceram banho, alimentação e roupas limpas enquanto prestavam assistência às crianças.

Após a confirmação da identidade dos menores, as autoridades entraram em contato com os familiares por meio de videochamadas. As mães puderam conversar com os filhos e verificar que estavam bem, após dois dias sem notícias sobre o paradeiro deles.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e prestar assistência aos menores. Os conselheiros ficaram responsáveis por acompanhar o retorno dos garotos às famílias, em Jequitinhonha.

O desaparecimento mobilizou familiares e moradores, que compartilharam informações sobre as crianças na tentativa de localizá-las. Os meninos foram encontrados em outra região de Minas Gerais, a centenas de quilômetros do município onde moravam.