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Hospital Carolina Lupion terá usina de oxigênio em parceria com Rotary de Jaguariaíva

Projeto prevê instalação de equipamento para produção de oxigênio medicinal na própria unidade; município gastou R$ 243 mil com a compra do insumo no ano Passado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
29/10/2026 às 14h41
Hospital Carolina Lupion terá usina de oxigênio em parceria com Rotary de Jaguariaíva
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, deverá receber uma usina de oxigênio medicinal por meio de uma parceria entre o Rotary de Jaguariaíva e o Rotary Internacional. O projeto prevê a instalação de um equipamento para produzir o insumo dentro da própria unidade hospitalar, com a expectativa de reduzir despesas com abastecimento.

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Segundo as informações divulgadas pelo município, Jaguariaíva gastou R$ 243 mil na compra de oxigênio para atender às necessidades do hospital durante o ano passado. Com a implantação da usina, a administração municipal espera diminuir os custos de aquisição e garantir maior autonomia no fornecimento de oxigênio medicinal.

A iniciativa será viabilizada por meio da divisão de responsabilidades entre as instituições envolvidas. O Rotary ficará responsável pelo fornecimento do equipamento, enquanto a Prefeitura de Jaguariaíva deverá custear a instalação e providenciar a estrutura necessária para o funcionamento da usina.

A produção de oxigênio na própria unidade poderá contribuir para o abastecimento dos setores hospitalares que utilizam o insumo no atendimento aos pacientes. O oxigênio medicinal é empregado em diferentes procedimentos de assistência à saúde, especialmente em situações que exigem suporte respiratório.

A implantação do sistema dependerá da preparação da estrutura necessária para receber o equipamento e colocá-lo em funcionamento. Até o momento, as informações divulgadas não detalham o cronograma de instalação, a capacidade de produção da usina ou a previsão para o início da operação.

A parceria reúne o Rotary de Jaguariaíva, o Rotary Internacional e a administração municipal em um projeto voltado à estrutura do Hospital Carolina Lupion. A proposta é produzir oxigênio medicinal diretamente na unidade, reduzindo a dependência da compra externa do insumo e os gastos relacionados ao abastecimento hospitalar.

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