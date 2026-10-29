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Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos

Comunicado que circula nas redes sociais nega envolvimento de cinco pessoas apontadas como responsáveis; administradores preferiram não se pronunciar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/10/2026 às 15h49 Atualizada em 29/10/2026 às 16h17
Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um comunicado atribuído aos administradores e integrantes do grupo de WhatsApp “Deus Pátria e Família” começou a circular nesta quinta-feira (29), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A mensagem apresenta um pedido de desculpas aos comerciantes associados ao Partido dos Trabalhadores (PT) que foram incluídos em uma lista de boicote divulgada após o resultado das eleições presidenciais.

No comunicado, que apresenta o nome e a imagem do grupo, os supostos responsáveis afirmam lamentar a repercussão do episódio e reconhecem que a lista teria sido criada e promovida por alguns integrantes.

“É com enorme tristeza que nós, do grupo Deus Pátria e Família, estamos vindo fazer este comunicado pedindo desculpas aos comerciantes esquerdistas, devido à uma lista de boicote que foi criada no grupo e que infelizmente foi promovida por alguns integrantes do grupo”, diz um trecho da mensagem.

Comunicado nega envolvimento de pessoas citadas

O material também menciona cinco nomes, afirmando que essas pessoas estariam sendo acusadas injustamente de criar a relação de estabelecimentos comerciais. A reportagem optou por não divulgar os nomes devido à falta de autenticidade do documento.

Ainda segundo o texto, o suposto verdadeiro responsável pela elaboração da lista já teria sido identificado e seu nome encaminhado ao delegado da Polícia Civil de Siqueira Campos e ao Ministério Público.

Mensagem divulgada em grupos de WhatsApp de Siqueira Campos. Foto: Divulgação

O comunicado também afirma que o grupo teria sido notificado pelo Ministério Público e defende que a população continue comprando em estabelecimentos comerciais independentemente do posicionamento político de seus proprietários.

Entretanto, essas informações constam exclusivamente na mensagem que está circulando e ainda não foram confirmadas de maneira independente pela reportagem.

Folha tenta confirmar autenticidade

Apesar de o comunicado ser apresentado em nome dos administradores e integrantes do grupo “Deus Pátria e Família”, a reportagem ainda não conseguiu confirmar se o documento foi realmente produzido ou autorizado pela administração.

A reportagem entrou em contato com dois administradores do grupo para verificar a autenticidade da mensagem e esclarecer as afirmações apresentadas. No entanto, um deles preferiu não se posicionar e alegou ter deixado o grupo, enquanto o outro apenas não esclareceu a autenticidade do comunicado.

Dessa forma, também não foi possível confirmar as alegações de que o responsável pela lista tenha sido identificado ou de que informações sobre sua autoria tenham sido encaminhadas às autoridades.

Relembre a polêmica

A lista de boicote ganhou repercussão em Siqueira Campos após o segundo turno das eleições presidenciais. Conforme noticiado anteriormente pela Folha Extra, o material incentivava consumidores a evitar empresas supostamente ligadas ao PT e a dar preferência a estabelecimentos associados à direita.

O advogado Rennie Alejandro Pontes Lazo, que também apareceu na lista, afirmou ter encaminhado uma denúncia ao Ministério Público. Na ocasião, Luiz Gustavo Germano negou ter criado a relação, mas reconheceu que havia atualizado uma versão do documento, incluindo seu nome entre os apoiadores da direita.

Leia a matéria completa: Grupo de direita induz boicote a empresas supostamente ligadas ao PT em Siqueira Campos

A Folha Extra continuará acompanhando o caso e poderá atualizar esta reportagem assim que houver confirmação sobre a autenticidade do comunicado ou novos esclarecimentos dos envolvidos.

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