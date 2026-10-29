Santo Antônio da Platina promove evento para encerrar atividades do Outubro Rosa

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A programação do Outubro Rosa será encerrada nesta sexta-feira (30), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, com um evento voltado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A atividade começa às 19h, nas imediações do Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Avenida Palma Rennó.

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Com o tema “Por elas, pela vida! – Um encontro de força e esperança”, a programação contará com apresentação musical do cantor platinense Antenor Oliveira, além de food trucks e praça de alimentação. A proposta é reunir moradores, familiares e amigos em um espaço de convivência, acolhimento e valorização da vida.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio das secretarias municipais envolvidas na organização, incluindo as áreas de Saúde, Educação e Esporte e Cultura. O evento também conta com o apoio da Procuradoria da Mulher.

Ao longo de outubro, a campanha Outubro Rosa busca ampliar o acesso à informação sobre o câncer de mama, incentivando as mulheres a manter os cuidados com a saúde e a procurar orientação médica. A detecção precoce da doença é um dos principais objetivos das ações de conscientização realizadas durante o período.

Em Santo Antônio da Platina, o encerramento da campanha reúne atividades de lazer e conscientização para reforçar a mensagem sobre a importância da prevenção, do acompanhamento médico e da atenção à saúde feminina.

A programação desta sexta-feira também pretende proporcionar um momento de integração entre os participantes, com música e opções de alimentação no entorno do CCI. A organização convida a população a comparecer ao local a partir das 19h.

O evento marca o fim das atividades municipais do Outubro Rosa e destaca temas como solidariedade, apoio às mulheres e conscientização sobre o câncer de mama, doença que exige atenção aos sinais do corpo e acompanhamento adequado dos serviços de saúde.