Publicidade

Santo Antônio da Platina promove evento para encerrar atividades do Outubro Rosa

Evento com show e praça de alimentação será realizado a partir das 19h da sexta-feira nas proximidades do Centro de Convivência do Idoso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Assessoria
29/10/2026 às 14h22
Santo Antônio da Platina promove evento para encerrar atividades do Outubro Rosa
Foto: Divulgação/PMSAP

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A programação do Outubro Rosa será encerrada nesta sexta-feira (30), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, com um evento voltado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A atividade começa às 19h, nas imediações do Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Avenida Palma Rennó.

LEIA TAMBÉM - Casa é arrombada e morador encontrado com ferimentos graves na cabeça

Com o tema “Por elas, pela vida! – Um encontro de força e esperança”, a programação contará com apresentação musical do cantor platinense Antenor Oliveira, além de food trucks e praça de alimentação. A proposta é reunir moradores, familiares e amigos em um espaço de convivência, acolhimento e valorização da vida.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio das secretarias municipais envolvidas na organização, incluindo as áreas de Saúde, Educação e Esporte e Cultura. O evento também conta com o apoio da Procuradoria da Mulher.

Ao longo de outubro, a campanha Outubro Rosa busca ampliar o acesso à informação sobre o câncer de mama, incentivando as mulheres a manter os cuidados com a saúde e a procurar orientação médica. A detecção precoce da doença é um dos principais objetivos das ações de conscientização realizadas durante o período.

Em Santo Antônio da Platina, o encerramento da campanha reúne atividades de lazer e conscientização para reforçar a mensagem sobre a importância da prevenção, do acompanhamento médico e da atenção à saúde feminina.

A programação desta sexta-feira também pretende proporcionar um momento de integração entre os participantes, com música e opções de alimentação no entorno do CCI. A organização convida a população a comparecer ao local a partir das 19h.

O evento marca o fim das atividades municipais do Outubro Rosa e destaca temas como solidariedade, apoio às mulheres e conscientização sobre o câncer de mama, doença que exige atenção aos sinais do corpo e acompanhamento adequado dos serviços de saúde.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio que deixou trabalhador paraplégico na região

Vítima foi baleada durante emboscada na saída de uma festa em Monte Real e ficou paraplégica; terceiro investigado está foragido

 Foto: Divulgação.
SAÚDE MENTAL Há 1 semana

Novo Caps Infanto Juvenil vai atender 22 municípios do Norte Pioneiro

Unidade em Santo Antônio da Platina oferece atendimento especializado em saúde mental para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Morre Frei Daniel Heinz que atuou na comunidade católica do Norte Pioneiro

Capuchinho atuou por vários anos no Norte Pioneiro, foi pároco no município e recebeu o título de cidadão honorário pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade católica

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Confusão entre criminosos termina com suspeito morto a facadas e tiros na região

Crime foi registrado no município de Santo Antônio da Platina; Polícia apreendeu um adolescente e prendeu um jovem suspeitos de envolvimento com o crime

 Nesta etapa, o projeto recebeu 52 gestantes. Foto: FUNEAS
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Hospital Regional do Norte Pioneiro aproxima gestantes da maternidade com visitas guiadas

Iniciativa permite que as futuras mães conheçam o ambiente onde serão atendidas no parto e realiza orientações sobre gestação, nascimento e cuidados após a chegada do bebê

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3536 - 30-10-2026 Há 34 minutos

ED 3536 - 30-10-2026
ENCONTRADOS Há 3 horas

Crianças que pegaram rabeira em caminhão são encontradas a mais de 300 km de casa
PARANÁ Há 3 horas

Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná
INFRAESTRUTURA Há 4 horas

Bairro de Joaquim Távora recebe obras de recuperação do asfalto
“DESCULPAS” Há 4 horas

Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados